Spider-Man: Poprzez multiwersum. Czy film można zobaczyć online?

Nowa odsłona przygód Milesa Moralesa budzi entuzjazm zarówno widzów, jak i krytyków. Czy cały film można zobaczyć w sieci?

Spider-Man: Poprzez multiwersum to kontynuacja szalenie popularnego filmu Spider-Man: Uniwersum, który do kin trafił w roku 2018. W najnowszej animacji Miles Morales jest nieco starszy i bardziej wprawiony w swojej działalności superbohatera. Nieoczekiwanie staje jednak w obliczu konfrontacji z groźnym i tajemniczym złoczyńcą, noszącym miano The Spot. By go powstrzymać, Miles musi zapuścić się wgłąb multiwersum i odnaleźć alternatywne wersje Spider-Mana. Z pomocą oczywiście przychodzi mu Gwen Stacy, ale oprócz niej pojawia się również wiele innych Pajęczaków: Peter B. Parker, Miguel O`Hara, Spider-Woman, Spider-Punk, a nawet Spider-Cat.

Gdzie obejrzeć film?

Nowe przygody Miles Moralesa prezentuje Multikino, Cinema City, Helios i sieć NoveKino. Oficjalna premiera filmu w Polsce odbyła się w piątek, 2 czerwca 2023 roku.

W kinach znajdziecie następujące rodzaje pokazów:

2D – standardowy, dwuwymiarowy obraz;

– standardowy, dwuwymiarowy obraz; IMAX 2D – obraz dwuwymiarowy wyświetlony na wielkim ekranie.

– obraz dwuwymiarowy wyświetlony na wielkim ekranie. 4DX 2D – obraz dwuwymiarowy + ruchome fotele i dodatkowe efekty środowiskowe.

Czy Spider-Man: Poprzez multiwersum jest dostępny online?

Nowy film o przygodach Milesa na razie jest dostępny wyłącznie w kinach i na premierę w serwisach VOD trzeba będzie poczekać. Podobnie jak inne filmy z uniwersum Marvela Spider-Man: Poprzez multiwersum trafi na platformę Disney+. Stanie się to zapewne w ciągu 2-3 miesięcy od czasu premiery kinowej.

W serwisie już teraz obejrzeć można za to film Spider-Man: Uniwersum. Animację zobaczycie też w serwisie Netflix (w ramach abonamentu), na Amazon Prime Video (kupno/wypożyczenie) oraz na Apple TV+ (kupno/wypożyczenie) i CANAL+ Premiery (wypożyczenie).

