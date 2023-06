Spider-Man: Poprzez multiwersum. Czy jest scena po napisach? (BEZ SPOILERÓW)

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" to animacja Marvela, tak więc doświadczenia fani tego uniwersum mają prawo zastanawiać się, czy czeka na nich scena po napisach.

Spider-Man: Poprzez multiwersum to kontynuacja świetnie przyjętej animacji Spider-Man: Uniwersum (Spider-Man: Into the Spider-Verse), którą możecie obejrzeć na Disney+. W nowym filmie znów będziemy mieli okazję śledzić przygody Milesa Moralesa, czyli Spider-Mana z jednego z licznych odnóg rzeczywistości. Tym razem Miles nie tylko będzie musiał stanąć w obronie swojego miasta, ale zostanie zmuszony do podróży poprzez alternatywne światy.

Wszystko z powodu tajemniczego i potężnego złoczyńcy znanego jako The Spot, który posiada zdolność do swobodnego przemieszczania się po wieloświecie. By go pokonać, Miles będzie musiał skorzystać z pomocy innych Pajęczaków mieszkających w różnych zakamarkach multiwersum. Oczywiście możemy liczyć na powrót Gwen Stacy i Petera B. Parkera, ale w animacji ma pojawić się również Miguel O'Hara, Jessica Drew czy... Spider-Cat.

Zobacz również:

Czy w filmie są sceny po napisach?

Marvel przyzwyczaił swoich widzów do tzw. mid-credit scene i post-credit scene. Niestety, tym razem fanów czeka spore rozczarowanie, bowiem Spider-Man: Poprzez multiwersum nie zawiera żadnej dodatkowej sceny. Film kończy się cliffhangerem, ale wśród napisów końcowych twórcy nie ukryli żadnej niespodzianki.

Po finałowej scenie filmu można więc spokojnie wyjść z kina. I rozpocząć oczekiwanie na kontynuację przygód Milesa Moralesa.

Więcej na temat filmu dowiecie się z naszego tekstu Spider-Man: Poprzez multiwersum. Kiedy w Polsce? Data premiery, fabuła, zwiastun szalonej animacji Marvela.

A jeśli jesteście ciekawi gdzie i w jakim formacie można zobaczyć film, przeczytajcie tekst Spider-Man: Poprzez multiwersum. Gdzie obejrzeć animację? Czy film jest dostępny z napisami?