Spider-Man: Poprzez multiwersum. Kiedy w Polsce? Data premiery, fabuła, zwiastun szalonej animacji Marvela

Najważniejsze informacje o filmie

Tytuł: Spider-Man: Poprzez multiwersum (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

Spider-Man: Poprzez multiwersum (Spider-Man: Across the Spider-Verse) Reżyseria: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers Scenariusz: Dave Callaham, Phil Lord

Dave Callaham, Phil Lord Gatunek: animacja, superhero

animacja, superhero Kraj produkcji: USA

Spider-Man: Poprzez multiwersum to następca animacji Spider-Man: Uniwersum (Spider-Man: Into the Spider-Verse). Bohaterem filmu ponownie jest Miles Morales, czyli chłopiec, którego ugryzł radioaktywny pająk, zmieniając go w Super-Mana z alternatywnego świata.

W nowym filmie Miles wyrusza w podróż poprzez multiwersum, by odnaleźć Gwen Stacy i inne wersje człowieka-pająka. Wraz ze swoją drużyną Pająko-ludzi chłopiec musi stawić czoło nowemu, wyjątkowo groźnemu przeciwnikowi. Jest on znany jako The Spot i wydaje się, że ma nieograniczony dostęp do multiwersum, co jak wiadomo, jest przepisem na katastrofę.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (fot. Sony)

Według informacji udzielonych przez scenarzystów i producentów, w filmie pojawi się ponad 240 bohaterów, z czego 95 zostanie wymienionych z imienia. Akcja będzie rozgrywać się w sześciu różnych światach multiwersum, które zostaną przedstawione za pomocą różnych technik animacji.

Polska premiera

Film Spider-Man: Poprzez multiwersum w kinach początkowo miał pojawić się w październiku ubiegłego roku. Produkcja zaliczyła jednak solidne opóźnienie i ostateczna data polskiej premiery to 2 czerwca 2023 (światowa premiera 31 maja).

Animacja początkowo dostępna będzie jedynie w kinach, jednak w swoim czasie z pewnością zostanie udostępniona w serwisach streamingowych. W Polsce będzie to platforma Disney Plus, gdzie można już zobaczyć poprzednią część, czyli Spider-Man: Uniwersum.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (fot. Sony)

Obsada

Oto lista aktorów, którzy będą dubbingować bohaterów w oryginalnej wersji językowej animacji:

Shameik Morre – Miles Morales

– Miles Morales Hailee Steinfeld – Gwen Stacy

– Gwen Stacy Oscar Isaak – Miguel O`Hara, Spider-Man 2099

– Miguel O`Hara, Spider-Man 2099 Nicolas Cage – Spider-Man Noir

– Spider-Man Noir Jake Johnson – Peter B. Parker

– Peter B. Parker Brian Tyree Henry – Jefferson Davis, ojciec Milesa

– Jefferson Davis, ojciec Milesa Luna Lauren – Velez Rio, mama Milesa

– Velez Rio, mama Milesa Issa Rae – Spider-Woman

– Spider-Woman Daniel Kaluuya – Spider-Punk

– Spider-Punk Issa Rae – Jessica Drew

– Jessica Drew Jorma Taccome – Vulture

– Vulture Jason Schwartzman – The Spot

Zwiastuny

Teaser:

Główny trailer:

