Spider-Man Remastered na PC – premiera, wymagania, cena. Wszystko, co musisz wiedzieć

Zebraliśmy dla was wszystkie informacje na temat gry Spider-Man Remastered na PC - data premiery, wymagania, cena i wiele więcej.

Sony kontynuuje swoją politykę wydawania gier ekskluzywnych dla konsol PlayStation na PC. W tym roku mamy już za sobą debiut najnowszej odsłony God of War, a przed nami jeszcze m.in.: Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Spider-Man: Miles Morales i Spider-Man Remastered. Na chwilę obecną, to jednak jedynie oryginalne przygody „pajączka” mają potwierdzoną datę premiery. Jeśli jesteście ciekawi co oferuje Spider-Man Remastered na PC, to mamy dla wszystkie najważniejsze informacje na temat gry.

Spider-Man Remastered (PC) – data premiery

Sony potwierdziło już, że premiera Spider-Man Remastered na PC odbędzie się 12 sierpnia 2022 roku.

Spider-Man Remastered (PC) – zawartość

Spider-Man Remastered to ulepszone i kompletne wydanie gry, która pierwotnie ukazała się w 2018 roku na PlayStation 4. Oprócz podstawowej kampanii fabularnej, wydanie to zawiera szereg ulepszeń i poprawek zarówno w samej rozgrywce, jak i oprawie audio-wizualnej. Dodatkowo, w skład Spider-Man Remastered wchodzą wszystkie wydane do gry DLC.

Spider-Man Remastered – funkcje dostępne tylko na PC

Jak już wspomnieliśmy, Spider-Man Remastered to sama w sobie produkcja już ulepszona z myślą o najmocniejszych urządzeniach na rynku. Wersja na PC znacząco ją jednak poprawia. Przede wszystkim wersja na komputery charakteryzować się będzie brakiem limitu klatek na sekundę. Do tego może liczyć na wsparcie takich technologii jak NVIDIA DLSS czy NVIDIA DLAA. Użytkowników monitorów UltraWide z pewnością ucieszy informacja, że Spider-Man Remastered obsługuje ekrany w proporcjach 16:9, 16:10, 21:9, 32:9 i 48:9.

To jednak nie wszystko na potrzeby PC-towego wydania Spider-Man Remastered twórcy ulepszyli cienie, a także odbicia dzięki technologii ray-tracing. Przygody człowieka-pająka na PC będziecie mogli również lepiej poczuć, a to dzięki pełnemu wsparciu dla kontrolera PlayStation DualSense (choć rozgrywka myszą i klawiaturą również jest możliwa).

Spider-Man Remastered (PC) – wymagania

Poznaliśmy już oficjalne wymagania sprzętowe Spider-Man Remastered na PC. Sony przygotowało dość szczegółową rozpiskę, dzięki czemu wiemy dokładnie jaki komputer jest nam potrzebny, aby cieszyć się komfortową rozgrywką

Minimalne (720p / 30 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i3-4160 lub ekwiwalent od AMD

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 950 lub ekwiwalent od AMD

RAM: 8 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku HDD

Rekomendowane (1080p / 60 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5-4670 lub AMD Ryzen 5 1600

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) lub AMD Radeon RX 580

RAM: 16 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Wysokie (4K / 60 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5-11400 lub AMD Ryzen 5 3600

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 XT

RAM: 16 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Wysokie z Ray Tracing (1440p / 60 FPS lub 4K / 30 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5-11600K lub AMD Ryzen 7 3700X

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6900 XT

RAM: 16 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Ultra z Ray Tracing (4K / 60 FPS)

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 9 5900X

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD RX 6950 XT

RAM: 32 GB

Dysk: 75 GB wolnego miejsca na dysku SSD

Spider-Man Remastered (PC) – cena i gdzie kupić

Spider-Man Remastered w wersji na PC jest obecnie dostępny w ramach przedsprzedaży na Steam i Epic Games Store. Grę wyceniono na 299 złotych, jeśli jednak zdecydujecie się złożyć zamówienie już teraz, to możecie liczyć na szereg bonusów, w tym:

Zestaw trzech kostiumów dla Spider-Mana (w tym Iron Spider i Spider-Punk)

Szybszy dostęp do gadżetu Spider-Drone

5 dodatkowych punktów umiejętności dostępnych już na początku gry

Spider-Man Remastered na PC - zawartość edycji pre-order (fot. Sony)

