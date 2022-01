Spider-Man połączony z Venomem. Taka wizja robi wrażenie

Spider-Man: Bez drogi do domu zadebiutował na rynku wręcz fenomenalnie. Od dnia premiery do dziś film przyciąga na sale kinowe całe rzesze fanów. W sieci pojawiły się też bardzo ciekawe grafiki.

Thomas Du Crest, grafik odpowiedzialny za szkice koncepcyjne do najnowszej odsłony Spider-Mana opublikował na swoim Twitterze wpis, w którym zaproponował swoją wizję połączenia Człowieka-Pająka z Venomem. Trzeba przyznać, że całość wygląda fenomenalnie. Zdjęcia możecie zobaczyć poniżej we wpisie Thomasa.

While I wait for the greenlight to show the work I did for #spidermannowayhome , here is a small take on what might come next ????#spiderman #nowayhome #venom #darksuit #symbiote #tomholland #conceptart #spiderman4 #artistsontwitter #characterdesign #artwork #spiderverse pic.twitter.com/ftBEqhKR5v