Spider-Man wreszcie na Disney Plus

Produkcje o Spider-Manie to jedyne tytuły związane z uniwersum Marvela, których brakuje w bibliotece Disney Plus. Jak się okazuje, niedługo pojawią się na łamach serwisu. Dlaczego dotychczas nie były dostępne?

Do tej pory prawie każdy film, jaki kiedykolwiek powstał z uniwersum Marvela jest dostępny na platformie Disney Plus. Prawie, bo wyjątek stanowią dwa filmy o Spider-Manie, które zostały wyprodukowane i dystrybuowane przez Sony. To właśnie ze względu na różnych producentów jest duży problem z tym, żeby obejrzeć wszystkie produkcje na jednej platformie VOD. Jak się okazuje, w najbliższym czasie ma się to zmienić, ze względu na nową umowę pomiędzy Sony i Disney.

Według Variety, obie firmy podpisały umowę na możliwość udostępniania filmów Sony na serwisie Disney Plus. Jak informują przecieki, licencja ma obejmować znaczną ilość tytułów filmowych, które będą mogły być dostępne w ramach szerokiej biblioteki platformy VOD, witryn streamingowych oraz kanału telewizyjnego. Umowa dotyczy różnych premier kinowych, które będą mieć miejsce od początku 2022 roku oraz kilka z 2021. Dzięki niej na Disney Plus pojawią się nowe filmy o Spider-Manie, czyli "Spider-Man: No Way Home" oraz "Into the Spider-Verse 2".

W najbliższym czasie możemy spodziewać się wielu premier produkcji z uniwersum Marvela. Najbliższe debiuty tyczą się filmu "Czarnej Wdowy", która ma pojawić się 5 maja oraz serialu "Loki", który pojawi się 11 czerwca. Więcej o wszystkich premierach z 2021 możecie przeczytać tutaj.