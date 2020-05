Spider-Man za darmo w czerwcowym PS Plus?

Jedna z najlepszych gier na wyłączność PlayStation 4 może trafić do PS Plus już w tym tygodniu.

Tradycją stało się już, że w ostatnią środę miesiąca Sony ujawnia jakie gry trafią do PlayStation Plus. W maju do graczy trafiły Cities: Skylines oraz Farming Simulator 19. Możliwe, że tym razem czeka na nas prawdziwa bomba i japoński producent udostępni w czerwcu przebojową produkcję studia Insomniac Games - Spider-Man.

Skąd te przypuszczenia? W brytyjskim PS Store, Spider-Man pojawił się jako produkcja darmowa dla użytkowników abonamentu PS Plus. Przez większość czasu w cyfrowym sklepie widnieje normalna cena, jednak zmienia się ona po dodaniu gry do "koszyka", wówczas, jak widać na screenie poniżej, zmienia się na darmową.

Dlatego, jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać historii Spider-Mana od Insomniac Games, a kusi was promocyjna cena gry w ramach Days of Play 2020, to warto wstrzymać się z jej zakupem, przynajmniej do najbliższej środy. Wówczas poznamy gry, które otrzymamy w ramach abonamentu PS Plus w nadchodzącym miesiącu.

źródło: vg247.com