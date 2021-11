Spider-man: Bez drogi do domu - zobacz najnowszy zwiastun widowiska Marvela!

Sony w końcu opublikowało finalny zwiastun Spider-man: Bez drogi do domu! Zobaczcie!

Po długim oczekiwaniu Sony, producent kolejnej części przygód człowieka pająka, opublikowało zwiastun nadchodzącej produkcji. Został on zaprezentowany w nocy z wtorku na środę. Zobaczcie go poniżej:

W krótkim filmie po raz kolejny zobaczyliśmy, czym zakończy się prośba Petera Parkera. Przez niego Doktor Strange rzucił zaklęcie, dzięki któremu wszyscy mieli zapomnieć, że to właśnie Parker jest Spider-manem. Jak zapewne się domyślacie, nie wszystko poszło po myśli obu bohaterów. Skończyło się to wymieszaniem się różnych rzeczywistości, co na Parkera granego przez Toma Hollanda ściągnęło szereg nieszczęść oraz wielu nowych rywali, takich Doktor Octopus oraz Green Goblin.

Wielu fanów od dawna spekuluje w sieci, że w związku z pojawieniem się antagonistów znanych z poprzednich filmów o superbohaterze z sąsiedztwa, nieuniknionym wydaje się także pojawienie innych aktorów, którzy wcielali się w Spider-mana, czyli Tobey'a Maguire'a oraz Andrew Garfielda. Jeżeli ci dwaj faktycznie pojawią się na ekranie, to nastąpi to dopiero w kinach. Póki co Sony skrzętnie ukrywa ich obecność w produkcji, a sami aktorzy także zaprzeczają swojej obecności na planie. Niedawno jednak pojawiły się przecieki z planu i fotografie, na których rzekomo można było zobaczyć trzech Spider-manów na jednym ujęciu.

Na rozwikłanie tej zagadki przyjdzie nam jednak poczekać zapewne do 17 grudnia. Właśnie tego dnia Spider-man: Bez drogi do domu ma trafić na ekrany kin.

Spider-man: Bez drogi do domu

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Jon Watts

: Jon Watts Scenariusz : Chris McKenna, Erik Sommers

: Chris McKenna, Erik Sommers Gatunek : akcja, komiksowy

: akcja, komiksowy Obsada : Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Marissa Tomei, Alfred Molina, J.K. Simmons

: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Marissa Tomei, Alfred Molina, J.K. Simmons Data premiery: 17 grudnia

