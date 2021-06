Splinter Cell powróci? Ubisoft szykuje niespodziankę, która rozczaruje fanów serii

Coraz więcej wskazuje na to, że po latach oczekiwań, kultowa marka - Splinter Cell, powróci. Niestety, raczej nie tak jakbyśmy sobie tego życzyli.

Fani serii Splinter Cell od 2013 roku nie mogą doczekać się kolejnej odsłony cyklu. Do tej pory to właśnie SC: Blacklist jest ostatnią częścią tej popularnej gamingowej sagi. Ubisoft od lat zapewnia, że o marce nie zapomniał i zamierza do niej wrócić. Niestety, jak się właśnie okazało powrót Splinter Cella objawi się zupełnie inaczej niż oczekiwaliby tego gracze.

Przed kilkoma tygodniami włodarze Ubisoftu zapowiedzieli, że zamierzają zmienić politykę firmy. Od teraz będziemy otrzymywać mniej dużych i głośnych produkcji (w stylu kolejnych odsłon serii Assassin's Creed, Far Cry czy The Division). Zamiast tego producent chce postawić na mniejsze gry typu free-to-play, jak chociażby zapowiedziane już The Division: Heartland. Do tego grona może niebawem dołączyć kolejny tytuł, który na razie pojawia się pod nazwą kodową "BattleCat".

Według dzisiejszych rewelacji "BattleCat" to gra sieciowa z nastawieniem na rozgrywkę PvP, która połączy ze sobą uniwersa Splinter Cell, The Division oraz Ghost Recon. W grze mają pojawić się nie tylko znajome postacie, ale również wyposażenie czy grupy (jak choćby "Wilki" z Ghost Recon Breakpoint). Możliwe zatem, że powróci również legendarny Sam Fisher, chociaż zdecydowanie nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.

Możliwe, że Ubisoft zaprezentuje nam czym dokładnie jest "BattleCat" już w najbliższą sobotę - 12 czerwca, o godzinie 21:00 czasu polskiego podczas wydarzenia Ubisoft Forward.

