Spodziewałem się czegoś innego... Recenzja Dead Space

Do naszej redakcji trafiła przed premierą gra Dead Space od Motive Studios. Z wersją na konsolę Xbox Series X miałem okazję spędzić kilka godzin. Czy warto było wrócić na Ishimurę?

Spis treści

Jest październik 2008 roku. Mała miejscowość gdzieś na podkarpaciu. Za oknem ciemno. Temperatura nie przekracza 8 stopni Celsjusza. Siedzę w swoim pokoju i słyszę rytmiczny dźwięk pracującego dysku twardego. Napęd pracuje jak szalony, a obracająca się w nim płyta zawiera coś, czego nie zapomnę do końca życia. Zawiera koszmar, który będzie prześladował mnie przez lata. Koszmar, który powrócił. Powrócił jednak inny. Śmielszy. Żywszy. Realny. Jeszcze bardziej przerażający.

Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Dead Space

Dead Space został pierwotnie wydany w październiku 2008 roku. Najpierw tytuł od EA zadebiutował na konsolach PS3 i Xbox 360, po kilku dniach trafił również na pecety. Gra w serwisie Metacritic może pochwalić się oceną na poziomie 83 punktów. Czy odświeżona, a właściwie stworzona od zera wersja dorówna oryginałowi? Z remakiem Dead Space w wersji na konsolę Xbox Series X spędziłem kilka godzin i przyznaję, że nie jest to gra, jakiej się spodziewałem.

Zobacz również:

Witamy na USG Ishimura

Fabuła w nowej wersji Dead Space niczym nie różni się od tej przedstawionej w pierwowzorze. Mam jednak świadomość, że dla wielu osób będzie to pierwsze spotkanie z tym tytułem. Dzisiejsze pokolenie 18-latków w chwili premiery pierwowzoru miała przecież 3 lata. Nie dziwi mnie także, że w późniejszym czasie nowi gracze też nie sięgali po ten tytuł z wypiekami na twarzy, bo jeśli chodzi o oprawę wizualną, jest już mocno archaiczny. Chociaż zdarzają się oczywiście przypadki gier, które zestarzały się gorzej.

Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W Dead Space wcielamy się w postać Isaaka Clarke'a, który jest jednym z członków załogi USG Kellion. Zostaje on wysłany na flagowy okręt górniczy USG Ishimura, by dokonać potrzebnych napraw. Jak to często bywa w podobnych przypadkach, na miejscu wszystko się zmienia, a załoga musi walczyć o przetrwanie. Na głównym statku zamiast załogi, która zginęła w brutalnych okolicznościach, spotkamy krwiożercze bestie nazywane nekromorfami. Isaak stara się zrobić wszystko, aby wraz ze swoimi kompanami wydostać się z tego przeklętego miejsca oraz odkryć jego tajemnice. Ma jednak jeszcze jeden cel, ważniejszy niż wszystko inne. Odnaleźć na pokładzie swoją ukochaną, oficer medyczną Nicole Brennan.

W nowej wersji Dead Space twórcy przedstawili dokładnie tę samą historię, dopieszczając ją dodatkowymi informacjami z 2 i 3 części gry oraz m.in. komiksów z tej samej serii. Dzięki temu poznajemy szerszy kontekst. Co prawda nie możemy liczyć na dodatkowe misje, jednak warto czytać i słuchać dzienników załogi. Jest to niezwykle ciekawa opowieść. Szczególnie, że jesteśmy właściwie pozbawieni sekwencji filmowych i całą historię poznajemy z rozmów pomiędzy bohaterami oraz wspomnianych wcześniej zapisów.

Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Ishimura? Nie chciałbym tam trafić

Dead Space to gra mocno liniowa oparta na sprawdzonym schemacie, w którym łączy się ze sobą eksploracja, walka i rozwiązywanie zagadek środowiskowych. Przez całą grę działamy w zamkniętym środowisku i w określonych lokacjach. Po wykonaniu danego zadania otwierają się nam kolejne przejścia, aby posunąć fabułę do przodu. Sam pokład statku nie jest wyjątkowo duży. Został jednak rozplanowany tak, że często wracamy do odwiedzonych wcześniej miejsc. Nie jest to jednak nudna i powtarzalna eksploracja. Do części pomieszczeń i korytarzy dostęp zyskujemy dopiero po odblokowaniu kolejnych punktów dostępowych. Zdarza się, że do miejsca, w którym rozpoczynaliśmy grę, trafiamy ponownie już w mocno zaawansowanym momencie, kiedy otrzymujemy dostęp poziomu 3.

Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Przechodząc przez kolejne pomieszczenia i korytarze, przez cały czas czułem poczucie niebezpieczeństwa. Mimo tego, że Ishimurę znałem już wcześniej dość dobrze, niepokój narastał z każdą chwilą. Jest to spowodowane wykonaniem przez zespół Motive doskonałej pracy przy odwzorowaniu lokacji. Nowe technologie pozwoliły na stworzenie jeszcze bardziej klimatycznego miejsca, w którym nie chciałbym się znaleźć.

Walka

Walka, a właściwie walka o przetrwanie to podstawa Dead Space. Tutaj śmierć czai się na każdym kroku i nigdy nie wiemy, skąd pojawi się zagrożenie. Pod koniec gry wydawało mi się, że już wiem, skąd spodziewać się ataku, jednak po chwili byłem mocno sprowadzany do pionu, a raczej poziomu. Na plus zasługuje system respawnowania przeciwników. W pewnym momencie postanowiłem wrócić się do punktu handlowego, aby uzupełnić zapasy amunicji, ponieważ wiedziałem, że wkrótce czeka mnie wyczerpująca walka. Wcześniejszą lokację wyczyściłem do zera, więc na spokojnie zmierzałem do celu. W pewnym momencie z szybu wentylacyjnego wyskoczył nekromorf i zaskoczył mnie tak bardzo, że przez chwilę nie widziałem, co się dzieje, a serce zabiło zdecydowanie mocniej.

Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

To jest właśnie geniusz twórców, zarówno oryginalnego, jak i odświeżonego wydania. W tej grze nigdy nie wiadomo, co może nas spotkać za rogiem. Z pozoru "bezpieczna" lokacja może stać się naszym grobem, natomiast miejsce, do którego zaraz od progu widać, że może nas zaatakować coś dużego i groźnego, okazuje się pomieszczeniem bez wrogów. To sprawia, że cały czas musimy być czujni podczas eksploracji.

Sama walka doczekała się kilku zmian i usprawnień. Przede wszystkim odnoszę wrażenie, że rozgrywka w nowym wydaniu jest nieco trudniejsza. Musimy się bardziej skupić na tym, żeby nie otrzymać zbyt wielu obrażeń od przeciwników. Pod tym względem oryginał był nieco prostszy. Nowości doczekały się także bronie. W pierwotnej wersji nowe pukawki mogliśmy kupować w sklepie. Teraz, aby z nich skorzystać, musimy najpierw je odnaleźć na statku. Przemodelowania doczekały się także sekwencje związane ze stanem nieważkości. Tutaj duży plus dla twórców, bo przemierzanie Ishimury za pomocą odrzutowych butów jest o wiele bardziej przystępne i intuicyjne.

Dead Space - galeria zdjęć

Dead Space - galeria zdjęć ( ) × Dead Space - galeria zdjęć (1 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (2 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (3 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (4 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (5 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (6 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (7 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (8 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (9 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (10 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (11 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (12 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (13 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (14 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (15 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (16 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Dead Space - galeria zdjęć (17 z 17) Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Więcej, lepiej, ale czy straszniej?

Nowy Dead Space to remake w pełnym tego słowa znaczeniu. Twórcy od początku zaznaczali, że tworzyli grę i wszystkie jej elementy od zera. To widać. Ishimura jeszcze nigdy nie była tak szczegółowa, tak ładna w swojej brzydocie oraz tak przerażająca. Fakt, dla osób, które grę mają już za sobą, ciężko będzie o zaskoczenia, przynajmniej te fabularne. Motive jednak zadbało o to, aby klimatem nadrobić znajomość fabuły i poczucie ciągłego zagrożenia jest wszechobecne. Nawet jeżdżąc kolejką od stacji do stacji, złapałem się na tym, że za każdym razem stałem przodem do wyjścia, bo deweloperzy mogli przecież dodać atakujące nekromorfy podczas podróży. Mamy tu do czynienia z tym pierwotnym strachem. Nie boimy się zjawisk nadprzyrodzonych, latających przedmiotów czy wyskakujących zewsząd chmar potworów. Boimy się o swoje życie, walczymy o przetrwanie, bo przecież nasz cel jest tak ważny.

Dead Space (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Czy warto wrócić do Dead Space po 15 latach?

Zdecydowanie tak. Początkowo bałem się, że tworzenie tej gry to skok na kasę i będzie ona odarta ze swojego klimatu, mroku i ciągłego uczucia klaustrofobii na rzecz bardziej przystępnej produkcji. O jak bardzo się myliłem. Zdecydowanie nie jest to gra, której się spodziewałem. Zapewnienia twórców oraz materiały przedpremierowe traktowałem nieco z przymrużeniem oka i lekką rezerwą. Ile razy już byliśmy świadkami wielkich obietnic, z których ostatecznie niewiele wynikało. Tutaj jest inaczej. Twórcy postanowili stworzyć wierną kopię klasyka, korzystając z potencjału nowej technologii i wyszło im to doskonale. Osoby, które już wcześniej grały w Dead Space mają okazję wrócić i raz jeszcze przeżyć tę historię. Przeżyć jeszcze bardziej intensywnie, bo wszystkiego jest więcej i zrobionego lepiej. Z kolei każdy, kto nie grał jeszcze w ten tytuł i nie zna historii Isaaka Clarke'a, ma możliwość poznać jedną z najlepszych opowieści w klimacie gamingowego horroru. Dead Space to jedna z tych marek, która po prostu zasługuje na pełnokrwisty remake.

Wracając jeszcze do osób, dla których będzie to pierwsze spotkanie z Dead Space. Trochę wam zazdroszczę...