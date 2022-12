Spodziewałem się katastrofy... sprawdziłem 8 GB RTX 3060 od KFA2  

Tak, dobrze czytacie tytuł. W moje ręce trafił nowy RTX 3060. Jednak ten wariant 8 GB to wcale nie jakaś dziwna chińska podróbka, a model od KFA2, czyli partnera Nvidii. Jak widać, krążące plotki o niedługim wypuszczeniu tej wersji, okazały się prawdziwe. Co by nie mówić, nie byłem zbyt wielkim entuzjastą takiego rozwiązania. Zmianie - poza samą ilością pamięci - uległ jeszcze inny kluczowy element, który może stanowczo wpłynąć na wydajność. Zamiast po raz kolejny odgrzewać ten sam model, czy nie lepiej po prostu obniżyć ceny dla całej serii RTX 3000?

Spis treści

Czy zatem Nvidia próbuje wcisnąć nam gorszy produkt, stosując identyczne - mylące - oznakowanie? Pora to sprawdzić.

KFA2 RTX 3060 8 GB 1-click OC - budowa

Karta dotarła do mnie w dość niewielkim, niebiesko białym-kartonie. Oczywiście nie mogło zabraknąć dodatkowych akcentów w typowym dla kart Nvidii odcieniu zieleni.

Pierwsze, co rzuca się w oczy po wyjęciu karty z pudełka, to wielkość konstrukcji. Być może ostatnie premiery topowych konstrukcji od “zielonych” zmieniło moje podejście do kart graficznych. Pierwsza moja reakcja była w tym przypadku zgoła odmienna. O matko - jakie to małe! W rękach trzymałem kartę ważącą zaledwie 625 gramów! Wymiary karty również nie imponują. Konstrukcja KFA2 ma zaledwie 25 cm długości oraz standardową wysokość 11,5 cm.

Ponieważ testowany model ma charakteryzować się przede wszystkim dobrym stosunkiem cena/wydajność, widać, że KFA2 oszczędzało, gdzie się da. Brakuje świecących diod RGB, chłodzenie zostało wyposażone w tylko dwa wentylatory o średnicy 9 cm, a ich obudowa została wykonana z tworzywa sztucznego. By nadać choć trochę agresywniejszego, gamingowego wyglądu, część konstrukcji została wykończona teksturą przypominającą włókno węglowe. Standardem obecnych czasów jest, że chłodzenie zapewniana swobodny przepływ powietrza poprzez tył konstrukcji. Miłe zaskoczenie to obecność backplate. Dodatkowo ten element został wykonany w całości z metalu (prawdopodobnie z aluminium). Niestety, nie zastosowano pod nim żadnych thermalpadów, więc pełni on tylko rolę osłony rewersu PCB.

Karta KFA2 do zasilania potrzebuje tylko 1 wtyczki PCIe 8-pin||fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Czy to jeszcze RTX 3060 czy może bardziej 3050 Ti?

Jak już wspomniałem we wstępie, moje pierwsze odczucia do “odchudzonego” modelu RTX 3060 nie były zbyt pozytywne. Miałem wrażenie, że Nvidia na popularności tego modelu próbuje wcisnąć nam wykastrowaną wersję, której bliżej będzie do RTX 3050. Poniżej tabelka porównująca specyfikację tych 3 modeli.

Nazwa RTX 3050 8 GB RTX 3060 8 GB RTX 3060 12 GB Architektura Ampere Ampere Ampere Rdzeń GA106 >GA106 GA106 Proces litograficzny 8nm Samsung 8bm Samsung 8nm Samsung Rdzenie CUDA 2560 3584 3584 Rdzenie RT 20 2 Gen 28 2 Gen 28 2 Gen Rdzenie Tensor 80 3.gen 112 3.gen 112 3.gen Zegar bazowy 1552 MHz 1320 MHz 1320 MHz Zegar boost 1777 MHz 1777 MHz 1777 MHz Pamięć 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Prędkość pamięci 14 Gbps 15 Gbps 15 Gbps szyna pamięci 128-bit 128-bit 192-bit przepustowość 224 GBps 240 GBps 360 GBps TDP 130 W 170 W 170 W

Jak widzimy, w “odświeżonej” wersji RTX 3060 otrzymujemy nie tylko mniejszą ilość pamięci. Zmianie uległa również szerokość interfejsu wymiany danych. Zamiast 192-bitowego otrzymujemy “zaledwie” 128-bitowy. Dokładnie taki sam, jak w RTX 3050. Jak łatwo się domyślić, taka zmiana spowodowała drastyczne obniżenie całkowitej przepustowości dla modułów pamięci o ponad 30% (z 360 GB/s na 240 GB/s). Na szczęście pozostałe parametry - jak ilość rdzeni Cuda, RT czy Tensor - nie uległa zmianie.

Podobnie jak innych RTX serii 3000 tutaj również uświadczymy standardowy zestaw złącz wyjść wideo - 3x DP 1.4 oraz 1x HDMI 2.1||fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Po co w takim razie Nvidia wprowadza do sprzedaży nowy model? Przede wszystkim aby (zapewne) obniżyć koszty produkcji. Zastosowanie 128-bitowego interfejsu znacząco ułatwia produkcję PCB, a dodatkowo umieszczamy dwie kości mniej. Pamiętajmy, że ostatnim czasem coraz większą popularnością cieszą się Radeony RX 6600/6600 XT — właśnie za sprawą swojej relatywnie niskiej ceny. Czyżby nowy model miał właśnie z nimi konkurować?

Pozostaje zatem sprawdzić, czy mniejsza i wolniejsza pamięć w przypadku RTX 3060 wpłynie na wydajność?

Platforma testowa i testy

Wszystkie testy wykonałem na redakcyjnej platformie testowej, wyposażonej w procesor Intela 12. generacji – Core i9-12900K. Skupiłem się na porównaniu wariantu RTX 8 GB z modelem wyposażonym w pełną pamięć, RTX 3050 oraz Radeonem RX 6600.

Testy w 3DMarku potwierdziły moje przypuszczenia. Okrojony RTX 3060 znajduje się idealnie pomiędzy wariantem 12 GB a RTX 3050. Musimy jednak pamiętać, że benchmarki przeważnie bardzo dobrze się skalują z mocą sprzętu, co nieczęsto ma odzwierciedlenie w przypadku gier.

RTX 3060 8 GB - wydajność ( ) × Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe

Początkowo trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski. Patrząc na wydajność w 3DMarku, widzimy sporą — ponad 10% - różnicę między modelem wyposażonym w 8 GB a 12 GB pamięci VRAM. W grach natomiast ta jest dużo mniejsza. Często wynosi ok. 2-3 FPS, które przecież można by zaliczyć do błędu pomiarowego. Niestety, byłby to błąd. Z tego powodu wszystkie testy powtarzamy wielokrotnie. Oznacza to, że RTX 3060 8 GB od KFA2 jest wolniejszy średnio o 5% od pełnego modelu. Różnice te są jeszcze większe, gdy spojrzymy na tytuły wykorzystujące śledzenie promieni. W tym wypadku mówimy nawet o 10-15%.

Ostatnim aspektem, który pozostał do omówienia, to temperatury. Mimo niewielkiej wagi samego systemu chłodzenia, całkiem nieźle radzi sobie z zapewnieniem odpowiednich temperatur. Karta KFA2 nawet pod maksymalnym obciążeniem nie przekraczała 80°C (Hot Spot). Jak widać - do rozproszenia 170 watów mocy nie potrzeba 3-slotowych radiatorów.

Możemy zadać sobie pytanie – po co Nvidia wprowadza nowy model RTX 3060? Odpowiadając szczerze, nie mamy pojęcia. Nietrudno wskazać na cynizm “zielonych”. Przecież przy odwołaniu 12 GB RTX 4080 jako główny powód wskazywali zamieszanie, jakie mogłoby powodować istnienie dwóch kart o tej samej nazwie, różniących się specyfikacją i wydajnością. To jak się to ma do 8 GB RTX 3060 Nvidia? Czy jest to wina producentów pokroju KFA2, że tworzą takie karty? Zapewne nie, Ci są poniekąd zmuszani zapewne poprzez umowy na dostawy układów.

Czy zatem RTX 3060 8 GB odniesie sukces? To zależy wyłącznie od jego wyceny, a w tym wypadku sytuacja nie jest wcale taka łatwa. Nowy model musiałby być tańszy od “pełnej” 12 GB wersji, którego możemy obecnie zakupić za nawet 1700 zł. Pamiętajmy, że RTX 3050 dalej nie potaniał od swojej premiery i wciąż kosztuje zawrotne 1500 zł, chyba że to właśnie ten model ma być zastąpiony opisywanym. W takiej sytuacji karta od KFA2 byłaby naprawdę ciekawą opcją dla użytkowników poszukujących wydajnego, ale przede wszystkim taniego GPU.