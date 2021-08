Sportowe lato 2021 - jakie znaczenie ma telewizor w kontekście śledzenia igrzysk?

Trwające Letnie Igrzyska Olimpijskie to idealny moment, aby zdecydować się na kupno nowego telewizora, który pozwoli wam poczuć się jak na prawdziwym stadionie.

Emocje związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej (Euro 2020) już za nami. Triumf reprezentacji Włoch nad gospodarzami finału – Anglią, z pewnością zapamiętamy na długo. Fani sportu nie mogą jednak narzekać na brak wrażeń. 23 lipca wystartowały XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie, tym razem organizowane w Tokio, które podobnie jak Euro 2020 początkowo miały odbyć się w zeszłym roku. Najlepsi sportowcy z całego świata, w tym reprezentanci Polski, rywalizują obecnie o złote medale. Impreza potrwa do 8 sierpnia i już teraz wiemy, że czeka na nas jeszcze mnóstwo emocji.

Tegoroczne Igrzyska, ze względu na ich organizację bez udziału kibiców, najłatwiej będzie śledzić w transmisjach telewizyjnych. Jednak nie każdy sprzęt zapewni nam takie same wrażenia. Jeśli chcecie, aby wasz salon stał się prawdziwą świątynią sportu, to wasz telewizor musi spełniać kilka podstawowych warunków. My zdecydowaliśmy się na wybór modeli marki LG z serii OLED C1 oraz OLED G1 Gallery i to na ich podstawie omówimy najważniejsze cechy, charakteryzujące telewizor idealny dla prawdziwego fana sportu.

Czym charakteryzuje się telewizor do oglądania sportu?

Przekątna ekranu

Przy wyborze telewizora do oglądania sportu warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych, jednak niezwykle ważnych elementów. Przede wszystkim rozmiar – podczas kibicowania sportowym idolom ma on bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Wydarzenia sportowe obfitują w dynamiczne akcje i szybkie zmiany obrazu, Najwyraźniej będzie je widać na odpowiednio dużym ekranie. Dodatkową, nie mniej ważną kwestią, jest fakt, że sportowe emocje najlepiej dzielić z najbliższymi, a duży ekran pozwoli na komfortowe oglądanie Igrzysk Olimpijskich większej grupie. My polecamy wybór telewizora o przekątnej równej co najmniej 55 cali. Warto podkreślić, że telewizory o rozdzielczości 4K i wykonane w technologii OLED możemy ustawić (bezpiecznie dla naszych oczu) już w odległości od 1,3 do 2,1 metra od kanapy – na jeden cal przekątnej ekranu powinno przypadać około 2,1 cm dystansu. Na rynku znajdziecie wiele ciekawych modeli, które pozwolą wam na dopasowanie rozmiaru do waszych preferencji. Wśród nich wyróżniają się najnowsze telewizory LG. Dostępne są one w rozmiarach od 83, 77, 65, 55 i 48 cali (linia C1) oraz 77, 65 i 55 cali (linia G1 Gallery).

Częstotliwość odświeżania

Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę chcąc czerpać największą przyjemność z oglądania Letnich Igrzysk Olimpijskich? Na częstotliwość odświeżania ekranu oraz rozdzielczość. Odświeżanie odpowiada za płynność wyświetlanego obrazu i wyrażane jest w hercach (Hz). Im ta wartość jest wyższa, tym wyświetlane treści prezentują się lepiej i płynniej. To niezwykle ważne podczas oglądania dynamicznych transmisji sportowych. Marzeniem wielu sympatyków sportu są więc modele zapewniające wsparcie dla 120 Hz. Telewizory z serii LG G1 Gallery i C1 wyposażono w ekran właśnie o tej częstotliwości odświeżania. Dodatkowo, producent zadbał o technologię zapewniającą wysoką płynność wyświetlania – funkcja OLED Motion Pro dodaje niewidoczne dla ludzkiego oka czarne klatki, rozwiązanie TruMotion, duplikuje klatki obrazu i dzięki temu podwyższa liczbę ich wyświetlania w ciągu sekundy. Dzięki temu pełne szczegółów relacje z widowisk sportowych są naprawdę wyraźne.

Rozdzielczość

Rozdzielczość ekranu to dla wielu użytkowników kluczowa cecha, decydująca o wyborze telewizora. W przypadku modeli przeznaczonych do oglądania sportu, filmów, seriali, doskonale sprawdza się standard 4K. To rozdzielczość, która gwarantuje nie tylko wysoką jakość wyświetlania detali, ale jest również niezwykle przyszłościowa. Obecnie w telewizji dominują treści w FullHD, jednak już wkrótce ma się to zmienić, między innymi za sprawą wprowadzenia w Polsce standardu DVB-T2. Warto pamiętać, że już teraz liczne platformy streamingowe (jak np. Netflix), konsole do gier czy wybrane stacje TV oferują nam dostęp do treści 4K. W ogólnodostępnym kanale TVP 4K mogliśmy oglądać mecze EURO 2020, a już potwierdzono, że będą się tam pojawiać kolejne wydarzenia sportowe. Wybrane sieci kablowe i platformy cyfrowe oferują w Polsce kanał Eurosport 4K, który pozwala sympatykom sportu śledzić wydarzenia z igrzysk w najlepszej możliwej jakości 4K.

Rodzaj ekranu

Nie zapominajmy również o rodzaju ekranu. Najlepszym wyborem dla fanów sportu będą modele wykonane w technologii OLED. Gwarantują one wysokiej jakości odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia oraz nieskończony kontrast (idealna czerń i biel). Za jakość wyświetlanych treści odpowiadają również dodatkowe technologie, jak np. HDR (High Dynamic Range), która sprawia, że różnica pomiędzy najciemniejszymi i najjaśniejszymi tonami jest jeszcze większa, a wyświetlany obraz jest bardziej żywy i naturalny. Wszystkie modele z serii LG G1 Gallery i C1 mogą pochwalić się pełnym wsparciem dla HDR. Dodatkowo, procesor nowej generacji - α9 Gen4 AI 4K, dzięki wykorzystaniu funkcji AI Picture Pro i automatycznie rozpoznaje rodzaj prezentowanej treści (sport, film, gra) i odpowiednio ją optymalizuje. Z kolei standard Dolby Vision IQ, sprawia, że obraz wyświetlany na telewizorach LG jest dostosowywany do warunków oświetleniowych panujących aktualnie w pomieszczeniu. Z mocy procesora korzysta również system dźwięku.

System audio

Przyśpiewki kibiców, emocje, spektakularne oprawy to elementy, które zawsze dodają spektaklom rozgrywanym na największych arenach sportowych bardzo dużo uroku. Chcąc poczuć się jak na stadionie ważne jest, aby telewizor, który wybierzemy posiadał wysokiej jakości system audio. Najnowsze modele LG wyposażono w funkcję AI Sound Pro, która przy wsparciu procesora α9 Gen4 AI, tworzy wirtualny dźwięk 5.1.2-kanałowy. Zapewnia to niespotykane doznania podczas każdego wydarzenia sportowego.

Obraz to nie wszystko. Dodatkowe funkcje i intuicyjna obsługa

Najlepsze telewizory do oglądania sportu oferują coś więcej niż tylko znakomitą oprawę audio-wizualną. Nie mniej istotne są dodatkowe funkcje i intuicyjna obsługa, które sprawiają, że każda chwila spędzona przed telewizorem to sama przyjemność. Nowe modele LG korzystają ze wsparcia pilota Magic, który oferuje nie tylko wyszukiwanie głosowe w języku polskim, ale również rozpoznawanie głosów użytkowników.

Jednak jednym z najciekawszych rozwiązań telewizorów LG OLED C1 i LG OLED G1 Gallery (z perspektywy kibica) jest Alert Sportowy (Sports Alert). Funkcja ta sprawia, że w trakcie oglądania filmu, grania czy słuchania muzyki na ekranie telewizora pojawią się powiadomienia przed, w trakcie i po zakończeniu wybranego wydarzenia sportowego. Dzięki temu macie pewność, że mecz ulubionego zespołu nie umknie waszej uwadze.

Jaki telewizor jest najlepszy do sportu?

My polecamy telewizory z serii LG OLED C1 bądź LG OLED G1 Gallery, które gwarantują najwyższą jakość obrazu i dźwięku, a dodatkowo wiele intuicyjnych funkcji dedykowanych fanom sportu. To wybór w sam raz na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.