Spory problem z Samsungami Galaxy S23, S23 Plus. Chodzi o aparaty

Od jakiegoś czasu wielu użytkownikom wydaje się, że najnowsze flagowce Samsunga mają spory problem z aparatami. Teraz przyznał to sam producent i zapewnił, że pracuje już nad rozwiązaniem.

Najnowsze flagowce Samsunga to świetne telefony, jednak nawet one nie są odporne na błędy i niedociągnięcia. Od jakiegoś czasu przybywa głosów o problemie, który fani w internecie nazwali żartobliwie bananową ostrością. Chodzi o pojawienie się obszaru, który jest permanentnie nieostry na zdjęciach robionych głównym aparatem Galaxy S23 oraz S23 Plus.

Problem ten jest szczególnie widoczny, kiedy robi się zdjęcia z bliska. Co ciekawe, Samsung w końcu przyznał, że coś jest na rzeczy i zrobił to po raz pierwszy na polskiej stronie forum Samsunga. Te rozmyte zbliżenia rzeczywiście się pojawiają jedynie robią zdjęcia główną kamerą, a spowodowane jest to (według producenta) dużą jasnością obiektywu, co wpływa na selektywne błędy w wyostrzaniu zdjęć.

Firma od razu zapowiedziała, że pracuje aktualnie nad poprawkami, która mają zniwelować problematyczny brak ostrości. Jednak, jako że wprowadzenie takich poprawek bez wątpienia zajmie jakiś czas, samsung zaproponował również kilka sposobów, w jakie już teraz można ominąć ten problem:

Spróbuj zrobić zdjęcie z nieco większej odległości; jeśli obiekt, któremu robisz zdjęcie, znajduje się w odległości około 30 cm, cofnij się o rozpiętość dłoni

Spróbuj zrobić zdjęcie trzymając telefon pionowo; jeśli trzymasz telefon poziomo lub ukośnie, tło może wyglądać na bardziej rozmyte.

Niestety trzeba też przyznać, że Samsungowi sporo czasu zajęło, aby w ogóle przyznać, że taki problem się pojawia, gdyż po raz pierwszy publikacje pisały o nim już w marcu. Na szczęście wygląda na to, że w końcu zostanie z nim coś zrobione.