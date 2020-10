Spotify 2020 vs 2013 w Polsce - co za ewolucja gustów!

Czego słuchaliśmy w 2013 roku, czego słuchamy dzisiaj na Spotify? Co się zmieniło przez 7 lat? Jak ewoluowały nasze gusta muzyczne?

Dostęp do ulubionej muzyki chyba jeszcze nigdy nie był tak prosty i wygodny. Dzięki coraz prężniej rozwijającym się serwisom streamingowym możemy być na bieżąco z każdą muzyczną nowością. Jak wynika z danych ZPAV "po raz pierwszy w historii polskiego rynku muzycznego przychód z muzyki cyfrowej przekroczył wyniki sprzedaży fizycznej. Sprzedaż muzyki poprzez platformy internetowe stanowiła już 58% przychodu, przy 42-proc. udziale sprzedaży fizycznej". Przy czym "całość przychodu sprzedaży cyfrowej, tj. 97%, stanowi już streaming".

Wszystko wskazuje na to, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Serwis Spotify to jeden z największych przedstawicieli muzycznych usług streamingowych - obecnie na platformie można odnotować ponad 300 mln aktywnych użytkowników mies. i 130 mln płatnych subskrybentów (według stanu na marzec 2020 roku). Dla porównania w 2015 roku liczba subskrybentów Spotify wynosiła ok. 20 mln.

Warto zauważyć, że szybko rozwijające się serwisy streamingowe z dostępem do 60 milionów utworów zmieniają nie tylko sposób słuchania muzyki, ale również wyznaczają zupełnie nowe trendy. Spotify postanowiło przeanalizować, jak na przestrzeni ostatnich 7 lat zmieniał się gust muzyczny Polaków.

Najchętniej wybieramy pop i dance pop

Najpopularniejszym gatunkiem muzycznym wśród polskich użytkowników, począwszy od premiery usługi w Polsce 7 lat temu, jest pop i dance pop. Jak wynika z danych Spotify w latach 2013 - 2017 najpopularniejszymi utworami w Polsce były zagraniczne utwory pop, kolejno:

2017: „Shape of You” - Ed Sheeran

2016: „Cheap Thrills” - Sia

2015: „Lean On” - Major Lazer, DJ Snake, MØ,

2014: „I See Fire” – Ed Sheeran

2013: „Get Lucky” – Daft Punk

Z badań wynika również, że użytkownicy Spotify poniżej 17 roku życia zdecydowanie chętniej niż inni słuchają wiralowych popowych kawałków, wykorzystywanych przez popularne aplikacje social mediowe, podczas gdy grupa wiekowa od 17 do 24 lat skłania się w kierunku polskiego rapu. Osoby w wieku od 35 do 44 lat z kolei najczęściej streamują utwory dla dzieci.

Polska muzyka na prowadzeniu

Lokalni artyści i rodzimi raperzy również stoją wysoko w rankingach. W 2018 i 2019 roku na podium najchętniej odtwarzanych utworów znalazły się już lokalne rapowe przeboje, tj. „Tamagotchi” Taconafide i „Język ciała” Tymka oraz Big Scythe. Najchętniej słuchani artyści w 2019 roku w Polsce (tylko dwóch pochodziło z zagranicy):

Taco Hemingway

Bedoes

Tymek

Billie Eilish

Kubi Producent

Dawid Podsiadło

Quebonafide

PRO8L3M

Malik Montana

Ariana Grande

Zaszło sporo zmian, bo jeszcze w 2015 roku, w zestawieniu stu najczęściej słuchanych artystów polscy twórcy pojawiali się dopiero po pierwszej trzydziestce: Gang Albanii (31. miejsce), O.S.T.R. (33. miejsce), Happysad (58. miejsce), Taco Hemingway (63. miejsce) oraz Mela Koteluk (67. miejsce).

Ciekawe, jak będzie wyglądało podsumowanie 2020 roku.

Ed Sheeran zwycięzcą

Jak wynika z rankingów, mimo upływu lat i rosnącej tendencji do wybierania polskiej muzyki, na czele listy najczęściej odtwarzanych utworów przez użytkowników w Polsce pozostaje Ed Sheeran z utworem "Shape of you".

Najbardziej popularne utwory w Polsce, począwszy od 2013 roku:

„Shape of You” - Ed Sheeran

„Język ciała” - Tymek, Big Scythe

„Małomiasteczkowy” - Dawid Podsiadło

„Początek” - Dawid Podsiadło, Kortez, Krzysztof Zalewski, Męskie Granie Orkiestra 2018

„Tamagotchi” - TACONAFIDE

„Rainman” - Tymek, Trill Pem, TEDE, 2K, Michał Graczyk

„bad guy” - Billie Eilish

„California” - White 2115

„Dance Monkey” - Tones And I

„hot coffee” - schafter

Muzyczna Mapa Świata Spotify

Muzyczna Mapa Świata

Najnowsze i najpopularniejsze utwory w wybranych polskich i zagranicznych miastach użytkownicy serwisu Spotify mogą sprawdzić na Muzycznej Mapie Świata. Jest to interaktywny przewodnik po trendach w wielu aglomeracjach miejskich i na świecie. Mapa pokazuje aktualne zestawienia najbardziej popularnych utworów w Polsce i w polskich miastach.

Co nowego: Spotify umożliwia wyszukiwanie utworów po słowach piosenek

