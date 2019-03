Spotify Duo, czyli Spotify dla par

Spotify oferuje nową usługę premium - Duo. Upoważnia właściciela konta głównego i jednego właściciela konta podrzędnego w rodzinie do dostępu do usługi

Jak skorzystać z subskrypcji Premium Duo? Zarówno właściciel konta głównego, jak i członek rodziny, będący właścicielem konta podrzędnego, muszą mieszkać pod tym samym adresem. Uwaga - po aktywacji usługi użytkownik zostanie poproszony o weryfikację adresu domowego. Spotify korzysta z funkcji wyszukiwania adresów w usłudze Mapy Google, aby ustalić adres. Aby dołączyć do Duo, właścicieli konta głównego musi zalogować się do już istniejącego konta, a następnie zaprosić druga osobą za pomocą e-maila lub aplikacji Whatsapp. Zaproszona osoba akceptuje zaproszenie, kiedy jest w domu, potwierdza adres - po weryfikacji oboje użytkowników znajdzie się w Duo. Rachunek będzie co miesiąc otrzymywać osoba, która zakupi Duo jak właściciel konta głównego.

Każdy członek planu otrzyma swoje własne konto Premium, dlatego nie trzeba się dzielić ani korzystać z cudzych danych do logowania. A ponieważ członkowie planu mają osobne konta, rekomendacje muzyczne powinny być lepiej dopasowane do wspólnych gustów. Unikalną funkcją Premium Duo jest Duo Mix - to playlista dostępna tylko dla członków planu Premium Duo. Jest regularnie aktualizowana w oparciu o wspólną historię odtworzeń - jeśli jedna z osób nie chce, by uwzględniano ją w Duo Mix, może ustawić odpowiednią opcję w ustawieniach.

Każdy może przejść na Duo z obecnego konta Premium i zachować całą zapisaną muzykę, playlisty i rekomendacje. Subskrypcję Premium Duo można anulować w dowolnym momencie, logując się do konta Spotify i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie. Jeśli właściciel głównego konta anuluje subskrypcję Premium Duo, konto podrzędne zostanie automatycznie przekonwertowane do bezpłatnego serwisu Spotify.