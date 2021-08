Spotify Plus to nonsens! Klienci zapłacą za słuchanie reklam!

Spotify testuje nowy model subskrypcyjny. Fani nie będą zadowoleni. Za drobną opłatę Spotify usunie kilka ograniczeń, ale pozostaną z nami reklamy puszczane w przerwach pomiędzy poszczególnymi utworami.

Spotify to jedna z największych platform streamingowych na świecie. Szwedzi eksperymentują właśnie nowy model subskrypcyjny. Spotify Plus za niewielką opłatą pozwala cieszyć się większą swobodę. Niestety fani prawdopodobnie nie będą pocieszeni. Po wykupieniu subskrypcji nadal będziemy musieli borykać się z reklamami odtwarzanymi pomiędzy poszczególnymi utworami.

Spotify Plus Źródło: theverge.com

Za niewielką opłatą, która w Stanach Zjednoczonych wynosić będzie $0,99, Spotify pozwoli użytkownikom na wybranie muzyki, której chcą słuchać. Pojawi się także możliwość słuchania na żądanie oraz nieograniczonego pomijania utworów.

W porównaniu do darmowej wersji użytkownicy zyskają możliwość pomijania powyżej 6 utworów na godzinę oraz dostęp do znacznie większej ilości list odtwarzania.

Niestety na swobodę znaną ze Spotify Premium nadal nie możemy liczyć.

Z informacji przekazanych przez portal The Verge wynika, że Spotify Plus początkowo ograniczone będzie do nielicznej ilości użytkowników. Firma prowadzi aktualnie testy i nie gwarantuje jeszcze wdrożenia Spotify Plus dla wszystkich użytkowników na całym świecie.

Źródło inspiracji: macrumors.com