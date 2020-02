Spotify odświeża interfejs aplikacji na iOS

Mamy dobre wiadomości dla posiadaczy iPhone'ów, którzy zamiast z Apple Music korzystają z najpopularniejszego na świecie serwisu streamingowego - Spotify.

Szwedzi postanowili porządnie odświeżyć aplikację kliencką swojej usługi na system iOS.

Spotify pokusiło się o wydanie specjalnego komunikatu prasowego, w którym informują, że słuchacze posiadający sprzęt od Apple będą w stanie korzystać z sprawniejszego i prostszego w obsłudze interfejsu. Zmodyfikowana aplikacja kliencka działa na kontach darmowych i płatnych.

Introducing the fresh new mobile app for iOS ???? pic.twitter.com/r8kpLUIv0c