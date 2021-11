Spotify testuje nową funkcję inspirowaną TikTokiem

Funkcja ta nazywa się Discover i została zauważona przez Chrisa Messina, który znalazł ją w wersji beta aplikacji Spotify. Wydaje się, że jest ona związana z Canvas - inną funkcją, która pozwala muzykom i zespołom zastąpić statyczną okładkę albumu krótkimi filmami. Rzeczywiście, filmy widziane w Discover wydają się być filmami Canvas, tylko przyciętymi do formatu pionowego.

Użytkownicy mogą przesuwać palcem w pionie, aby poruszać się między klipami i mogą uderzyć w przycisk serca, aby polubić klip - dość znajomy interfejs, który wyraźnie czerpie inspirację z TikToka.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl