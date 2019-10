Spotify testuje wsparcie dla Siri w iOS 13

Funkcja, na którą wszyscy czekają jest już w fazie zaawansowanych testów.

Wkrótce po tym, jak iOS 13 został ogłoszony na początku tego lata podczas trwania WWDC 2019 wiele osób bardzo ucieszyło się, że Apple pozwoliło używać Siri z aplikacjami audio firm trzecich.

Źródło: macworld

Nowa wtyczka Media Intents Siri w systemie iOS pozwala aplikacją takim, jak Sporify, Deezer, Overcast, Audiable, Pandora i innym na współpracę z Siri. Nie można oczekiwać takiej implementacji, jak w rozwiązaniach Apple. Podczas wywołania jakiejkolwiek komendy trzeba określić, jakiej aplikacji należy użyć dodając na końcu polecenia na przykład "on Spotify". Pomimo tego to świetna funkcja, która ułatwia obsługę, gdy użytkownik nie może wziąć urządzenia do ręki. Oczywiście, aby aplikacje obsługiwały nowe rozwiązanie muszą zostać zaktualizowane w taki sposób, aby obsługiwać nowe freamworki dla Siri.

Zgodnie z raportem The Verge Spotify w wersji beta swojej aplikacji testuje Media Intents Siri. W chwili obecnej asystentka może uruchamiać utwory, piosenki danego wykonawcy, albumy lub listy odtwarzania. W chwili obecnej Siri nie współpracuje z podcastami. Nie wiemy czy zostanie to naprawione w przyszłości.

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że funkcje, które testowane są przez Spotify w nowych wersjach aplikacji klienckiej trafiają do użytkowników w przeciągu kilku tygodni.

Niestety nie należy spodziewać się, że całość zadziała na Apple Watch oraz HomePod. Prośba Siri o wykonanie zadania kończy się komunikacją z aplikacją, aby wykonać polecenia. Zarówno na Apple Watch, jak i głośnik HomePod nie ma aplikacji Spotify.