Spotify umożliwia wyszukiwanie utworów po słowach piosenek

Mobilni użytkownicy Spotify na Android i iOS otrzymali dziś nową funkcje. Mowa o możliwości wyszukiwania piosenek poprzez wpisania fragmentu tekstu. W chwili obecnej nie wiemy, kiedy oficjalnie pojawiła się nowa funkcja, ale ogłoszenie Lin Wang ze Spotify sugeruje, że stało się to niedawno.

Spotify ogłosiło również, że rozpocznie publikację nowy list przebojów - cotygodniowego top 50, amerykańskiego top 10 oraz globalnego top 10. W niedalekiej przeszłości pojawią się także inne, specyficzne dla danych krajów listy.

My team just shipped something on iOS and Android -



now you can find songs by lyrics ???? on Spotify



Give it a try ???? pic.twitter.com/bOs4Ob9O84