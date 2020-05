Spotify usuwa limit 10 tysięcy pobranych piosenek

Najpopularniejsza usługa strumieniowego przesyłania muzyki zdejmuje jedno z najważniejszy ograniczeń. Nasza biblioteka nie będzie już ograniczona do 10 tysięcy piosenek.

Jeżeli jesteś wielkim fanem muzyki to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że korzystasz ze Spotify, a na dodatek Twoja biblioteka utworów rozrosła się na przestrzeni ostatnich lat do wielu tysięcy utworów mogłeś mieć mały problem. Do tej pory usługi strumieniowego przesyłania muzyki takie, jak Spotify skutecznie ograniczały liczbę utworów, jakie mogliśmy przechowywać w naszej bibliotece.

Źródło: spotify.com

Spotify umieściło właśnie post na swojej stronie wsparcia o tytule "Save, save, save...". Wydarzenie zbiegło się w czasie z 50 leciem rozbicia The Beatles. Szwedzi poinformowali właśnie, że przeprowadzili małą rewolucję w Spotify. Od teraz każdy użytkownik posiada nieograniczoną bibliotekę.

Do tej pory Spotify ograniczało użytkownikom możliwość pobierania piosenek do 10 tysięcy tytułów. Już w 2014 roku użytkownicy w ramach programu Community Ideas Exchange głosowali za zniesieniem tego ograniczenia. Do tej pory po zapełnieniu swojej kolekcji Spotify wyświetlało komunikat "Epic collection my friend". Po jego wyświetleniu nie można już było dodawać kolejnych tytułów do biblioteki.

Niestety nie ma róży bez kolców. Należy pamiętać, że zniesienie limitu ilości pobranych utworów dotyczy tylko i wyłączeni biblioteki ogólnej. Nadal istnieje ograniczenie liczby utworów, które znajdują się w listach odtwarzania. W tym przypadku limit nadal wynosi 10 tysięcy utworów.

Subskrybenci planu Spotify Premium mogą pobrać do 10 tysięcy utworów zgromadzonych w listach odtwarzania na pięciu różnych urządzeniach i odtwarzać je w trybie offline.

Źródło: community.spotify.com