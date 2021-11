Spotify - w Polsce pojawiły się płatne podcasty! Ile zapłacimy?

Spotify postanowiło rozszerzyć dostępność usługi Anchor. Płatne podkasty pojawią się w 33 nowych krajach. Na liście znalazła się Polska.

Spotify jakiś czas temu wprowadziło na rynek usługę płatnych podcastów. Dotychczas skorzystać z niej mogli obywatele niewielkiej ilości krajów. Od 17 listopada 2021 roku mogą korzystać z niej Polacy. Anchor by Spotify na przestrzeni najbliższych dni pojawi się w 33 nowych krajach.

Anchor by Spotify Źródło: Spotify.com

Na czym polega najnowsza funkcja? Wybrani podcasterzy mogą odblokować specjalne wersje swoich programów lub zezwolić na dostęp do odcinków bez reklam. Zachętą do zapłaty ma być również wcześniejszy dostęp do wybranych, ekskluzywnych treści. To część opcji, którymi podcasterzy będą mogli zachęcić swoich słuchaczy do płacenia za dostęp do podcastów. Aktualnie 100% tych dochodów trafia w ręce autorów. Zmieni się to w 2023 roku, kiedy Spotify doda swoją 5% prowizję.

Płatne podcasty Źródło: spotify.com

W chwili obecnej nie znamy jeszcze dokładnego cennika w złotówkach. Najtańszy dostęp kosztuje 0,49 dolara. Spotify proponuje subskrypcje za 0,99, 4,99 oraz 9,99 dolara. Podcasterzy mogą wybierać spośród kilku progów pieniężnych, ale nie mogą swobodnie narzucić dowolnej ceny. W chwili obecnej w polskim Spotify nie znajdziemy jeszcze podcastów z aktywną usługą Anchor.