Spotify w trybie offline już jest dostępny dla użytkowników Apple Watch

Już nie potrzebujesz telefonu, żeby słuchać swoich ulubionych utworów. Poniżej przeczytasz, jak sterować aplikacją na zegarku.

Dobra wiadomość dla użytkowników Apple Watch - jeden z najbardziej frustrujących problemów w końcu został rozwiązany. Już nie potrzebujesz telefonu, żeby słuchać muzyki w trybie offline.

Wcześniej muzykę bez dostępu do internetu można było odtwarzać tylko w Apple Music, natomiast teraz taka funkcją się pojawiła też w Spotify Premium, a więc warto pobrać najnowszą aktualizację. Sterować aplikacją można równiez za pomocą Siri. Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć "Hej Siri", a następnie swoje polecenie, na przykład odtwórz utwór, album, playlistę lub podcast. Można również poprosić Siri wstrzymać lub przełączyć utwór. Tylko nie zapomnij dodać "na Spotify" na końcu swojej wypowiedzi.

Jak pobierać muzykę na Apple Watch

Funkcja pobierania jest dostępna dla wszystkich użytkowników Spotify Premium.

W aplikacji Spotify znajdź podcast, playlistę lub album, który chcesz pobrać Naciśnij trzy kropki (...) i wybierz Pobierz do Apple Watch. Gdy utwory zostaną pobrane, zobaczysz obok nich zieloną strzałkę

Proste! Podłącz słuchawki do Apple Watch przez Bluetooth i ciesz się słuchaniem ulubionej muzyki i podcastów z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy masz przy sobie telefon, czy nie.

