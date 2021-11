Spotify wprowadza długo wyczekiwaną funkcję tekstów piosenek na żywo

Pojawiła się dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników jednego z największych serwisów streamingu muzyki. Spotify w końcu wprowadza teksty piosenek w czasie rzeczywistym dla użytkowników na całym świecie.

Źródło: Spotify / 9to5mac

Od ponad roku Spotify testuje funkcję tekstów piosenek na żywo (Live lyrics) w stylu Apple Music. Po początkowym rozszerzeniu jej na Stany Zjednoczone na początku roku, teraz będzie ona dostępna globalnie. Według TechCrunch, Spotify będzie korzystać z tekstów dostarczanych przez Musixmatch, aby rozszerzyć swoją ofertę i zaoferować teksty na żywo użytkownikom w Indiach, Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej.

Źródło: Spotify / 9to5mac

Wcześniej większość rynków miała dostęp do funkcji Behind the Lyrics, która została uruchomiona w 2016 roku, ale nie oferowała ona tekstów w czasie rzeczywistym. Jak jednak zostało potwierdzone, firma zrezygnuje z tej funkcji ze względu na tę nową. Funkcja Live lyrics jest dostępna na iOS, Androidzie, komputerach stacjonarnych, konsolach do gier (PS4, PS5, Xbox One) oraz telewizorach (Android TV, Amazon Fire TV, Samsung, Roku, LG, Sky i Comcast). Korzystać z niej może każdy, niezależnie czy korzysta ze Spotify w wersji darmowej, czy premium.

