Spotify wprowadza niespodziewaną zmianę! Wszystkiemu winna Adele

Użytkownicy Spotify w końcu otrzymają kolejną długo oczekiwaną funkcję, którą jest możliwość łatwego odtwarzania albumu od początku do końca, po tym jak firma pozbyła się domyślnego przełącznika shuffle dla subskrybentów Premium.

Jak donosi redakcja Mashable, użytkownicy Spotify zaczęli zauważać, że nowy album Adele pt. "30" posiada główny przycisk "Play" zamiast standardowego "Shuffle". Następnie piosenkarka potwierdziła na Twitterze, że była to jej "jedyna prośba" do serwisu streamingowego podczas wydawania jej najnowszego projektu:

To była jedyna prośba, jaką miałam w naszym ciągle zmieniającym się przemyśle muzycznym! Nie tworzymy albumów z tak wielką uwagą i troską o listę utworów bez powodu. Nasza sztuka opowiada historię, a nasze historie powinny być słuchane zgodnie z naszymi intencjami. Dziękuję Spotify za wysłuchanie.

Po tej zmianie, Spotify rozwinęło tę funkcję dla wszystkich subskrybentów, co oznacza, że za każdym razem, gdy użytkownicy chcą posłuchać albumu, domyślną opcją jest odtwarzanie go od początku do końca. Z drugiej strony, użytkownicy, którzy nie korzystają z planu premium, wciąż pozostają zmuszeni do słuchania w kolejności losowej.

Anything for you ????✨ — Spotify (@Spotify) November 21, 2021

W zeszłym tygodniu Spotify wprowadziło kolejną długo oczekiwaną funkcję dla globalnych użytkowników - przypominającą live lyrics znaną Apple Music. Polega ona na wyświetlaniu się tekstu na żywo podczas słuchania utworu.

