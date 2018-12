Spotify z obsługą lokalnych plików audio? Na tę funkcję czeka cała rzesza użytkowników

Nic nie ukryje się przed wścibskim okiem internautów. Jak zauważyli dziennikarze serwisu Android Police, przeglądając kod pliku instalacyjnego Spotify, szwedzki serwis streamingowy szykuje się do wprowadzenia ważnej z punktu widzenia użytkowników funkcji. Chodzi tu o możliwość dodawania lokalnych plików audio do biblioteki programu.

Jedna z nowych funkcji, nad którą pracują twórcy Spotify sprowadzać się będzie do obsługi lokalnych zasobów audio. Niestety nie będzie się to odbywać dokładnie w ten sam sposób, jak ma to miejsce w konkurencyjnych usługach od Apple czy Google. Nie liczcie na możliwość załadowania swoich plików do Spotify. Będziemy mieć jedynie możliwość ich odtworzenia bez użycia dodatkowej aplikacji.

Na efekt końcowy przyjdzie nam jeszcze chwilę zaczekać. Kolejną nowością, nad którą pracuje Spotify, jest według Android Police nowy widok playlist z podziałem na tematyczne karty. Dzięki takiemu rozwiązaniu dużo łatwiej będzie nawigować po liście. Zmiany czekają również interfejs graficzny, szczególnie w kontekście widoku konkretnego albumu. Pojawia się w nim możliwość dodania piosenki do ulubionych oraz większa okładka.

Spotify is testing "Import your music" directly from your Android device pic.twitter.com/Nx28gdI4mR — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 29 listopada 2018

Obchodzący niedawno 10 rocznicę urodzin Spotify ma już 191 mln użytkowników na całym świecie, z których aż 87 mln zdecydowało się na płatną subskrypcję. W Polsce koszt miesięcznego abonamentu Premium zaczyna się od 19,99 zł, ale do końca grudnia 2018 roku można skorzystać z promocji, w ramach której pierwsze 3 miesiące będą nas kosztować jedyne 99 groszy.