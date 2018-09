Spotify znacznie podnosi limit piosenek, które można pobrać do słuchania w trybie offline

W płatnej wersji Spotify użytkownicy mogą pobierać piosenki do słuchania bez konieczności stałego połączenia z internetem. Dotychczasowy limit 3 333 piosenek przypadający na jedno urządzenie został właśnie podniesiony trzykrotnie. Dodatkowo zwiększono też liczbę sprzętu, który może być przypisany do jednego konta z 3 to 5.

Pobieranie plików z muzyką do słuchania w trybie offline przydaje się szczególnie przy podróżowaniu. Nie zawsze możemy liczyć na stabilne połączenie, a dodatkowo oszczędzamy w ten sposób mobilne dane, które przecież też mają swój limit. Do tej pory korzystając z płatnej subskrypcji Spotify mogliśmy w ten sposób na każdym z trzech urządzeń przypisanych do jednego konta zapisać 3 333 piosenki. Łącznie jeden użytkownik miał zatem do dyspozycji bibliotekę składającą się z 10 tys utworów.

Od teraz liczba urządzeń przypisanych do jednego konta zostaje zwiększona do 5, przy czym na każdym z nich możemy zapisać aż 10 tys. plików. Biblioteka offline ze Spotify dla jednego użytkownika zwiększa się zatem do poziomu 50 tys. piosenek. Oczywiście warto przy tym brać pod uwagę przestrzeń do wykorzystania na smartfonie, tablecie lub notebooku. Minuta nagrania w najwyższej możliwej jakości zajmuje 2,4 MB.

Miesięczny abonament w Spotify Premium kosztuje 19,99 zł. Dostępny jest również wariant rodzinny dla 6 użytkowników w cenie 29,99 zł miesięcznie. W bezpłatnej wersji serwisu musimy się liczyć z przerywnikami reklamowymi. Możemy również zapomnieć o możliwości pobierania piosenek do słuchania w trybie offline. Szereg utrudnień ma w efekcie zachęcić nas do przesiadki na tryb Premium.

Z danych z czerwca 2018 baza użytkowników Spotify Premium przekroczyła poziom 83 mln. Liczba wszystkich użytkowników korzystających ze szwedzkiego serwisu streamingowego wynosi już ponad 180 mln.