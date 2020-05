Spóźniona aktualizacja nadchodzi - Moto Razr w końcu z Androidem 10

Dlaczego posiadacze składanej Motoroli za kilka tysięcy złotych musieli tak długo czekać na Androida 10? Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać.

W listopadzie 2019 roku Motorola postanowiła zaprezentować swoje pierwsze składane urządzenie z elastycznym ekranem. Wykorzystano do tego kultową już markę Razr, a Moto Razr 2019 jest reaktywacją bestsellerowej Motoroli V3.

Urządzenie zaoferowało podzespoły ze średniej półki, które pozwoliły obniżyć cenę startową . Niestety przy okazji Razr trafiła na rynek z Androidem 9.0 Pie, który był przestarzały już w momencie premiery smartfona.

Motorola po ponad 6 miesiącach od premiery Moto Razr rozpoczęła proces aktualizacyjny urządzenia do Androida 10. To kolejny już raz, kiedy posiadacze składanych smartfonów kosztujących tysiące złotych czekają na aktualizację do najnowszego Androida znacznie dłużej, niż powinni.

Najnowsze oprogramowanie wprowadza funkcje typowe dla Androida 10 takie, jak globalny motyw ciemny czy ulepszone gesty nawigacyjne.

Nie zabrakło również wielu autorskich funkcji dedykowanych Moto Razr, które znacząco ułatwią korzystanie ze smartfona.

Motorola postanowiła wdrożyć funkcję Quick View, która znacząco rozszerza funkcjonalność zewnętrznego ekranu. Posiadacze Moto Razr mogą w końcu dzwonić bez konieczności otwierania klapki. Z zewnętrznego ekranu można również czytać wiadomości oraz przeglądać powiadomienia. Pojawiła się również rozszerzona obsługa aparatu za pomocą zewnętrznego panelu.

Aktualizacja oprogramowania zawierająca Androida 10 udostępniana jest partiami.

W tym miejscu warto zastanowić się dlaczego Moto Razr otrzymała Androida 10 tak późno? Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Przede wszystkim mimo zapewnień Google, Android nadal nie jest w pełni dostosowany do obsługi składanych urządzeń. Sprawy nie ułatwiają również sami producenci, którzy prześcigają się we wprowadzaniu coraz to bardziej skomplikowanych konstrukcji z wieloma ekranami. Wszystko to prowadzi do problemów z kompatybilnością. Projektując oprogramowanie na składane smartfony producenci muszą poświęcić znacznie więcej czasu na stworzenie systemu w pełni kompatybilnego z ich nietypową konstrukcją.

