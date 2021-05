Sprawa sądowa Apple – bateria w iPhonie 6 wybuchła!

Chociaż wszyscy pamiętamy samoczynnie zapalające się baterie w Samsungu Galaxy Note 7, akumulatory litowo-jonowe są generalnie bezpieczne. Wyjątkami są nieodpowiednio traktowane urządzenia i pojedyncze przypadki osób, wśród których wybuchł smartfon od Apple.

Sprawę przeciwko Apple wytoczył niejaki Robert Franklin z Teksasu, któremu iPhone 6 wybuchł w ręce, uszkadzając oko i nadgarstek. Ponoć Franklin słuchał muzyki, kiedy utwory same zaczęły przeskakiwać. Zdziwiony, podniósł swój telefon, gdy ten nagle zapalił się. Obrażeń doznał upadając przy wybuchu.

Nie wiadomo w jaki sposób telefon był wcześniej użytkowany, często do takich incydentów dochodzi przez mechaniczne uszkodzenia czy używanie nieoryginalnej ładowarki. Do tego smartfon został zakupiony w 2018 roku, czyli trzy lata po ukazaniu się tego modelu. Mężczyzna oskarżył Apple o naruszenie obietnic gwarancyjnych i sprzedaż wadliwych baterii. Będzie starał się także o to, aby pozew został przekształcony w zbiorowy.

Źródło: ubergizmo.com