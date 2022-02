Sprawdź, co łączy All of Us Are Dead, Dom z papieru i Squid Game

All of Us Are Dead to najnowszy przebój Netflixa. Okazuje się, że południowokoreański serial w zaledwie dwa tygodnie od premiery osiągnął rekordowe wyniki oglądalności. Czy to wystarczy, aby przekonać Netflix do drugiego sezonu?

All of Us Are Dead (fot. Netflix)

Takich seriali jak "Dom z papieru" czy "Squid Game" nie trzeba nikomu przedstawiać. Obecnie należą one do grona najpopularniejszych produkcji na platformie Netflix, a widzowie nie mogą się już doczekać kolejnych sezonów i spin-offów. Możemy już potwierdzić, że do tego zacnego grona dołączył właśnie kolejny południowokoreański serial - "All of Us Are Dead". Przygody nastolatków w liceum opanowanym przez zombie zauroczyły widzów na całym świecie. W ponad 50 krajach "All of Us Are Dead" zdołało wskoczyć na pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych seriali.

Ze względu na popularność swojej najnowszej produkcji, Netflix zdecydował się podzielić z nami kilkoma ciekawymi statystykami. Okazuje, że choć serial jest z nami dopiero niespełna dwa tygodnie, to już zajmuje piąte miejsce wśród najpopularniejszych nieanglojęzycznych produkcji Netflixa. Od "All of Us Are Dead" bardziej popularni są tylko "Squid Game" oraz "Dom z papieru". Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

Squid Game Dom z papieru 4 Dom z papieru 3 Dom z papieru 5 All of Us Are Dead Café con armoa de mujer Lupin sezon 1 Szkoła dla elity sezon 3 Kto zabił Sarę? sezon 1 Szkoła dla elity sezon 4

Widzowie spędzili już ponad 361 milionów godzin na oglądaniu "All of Us Are Dead". Choć jest to wynik daleki od osiągów "Squid Game" (1,65 mld godzin), to i tak budzi uznanie. Co więcej, wciąż może zostać on poprawiony. Na serial składa się bowiem aż 12 godzinnych odcinków, co oznacza, że wielu widzów nie miało jeszcze okazji go ukończyć. Ci jednak, którym się tu udało zastanawiają się czy powstanie sezon 2. Choć do tej pory Netflix nie zamówił jeszcze kolejnych odcinków, to coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że już niebawem usłyszymy oficjalne potwierdzenie drugiego sezonu All of Us Are Dead.

