Sprawdź, co ogląda się najlepiej w tym tygodniu na Netflixie [13.09-19.09]

Biblioteka filmów i seriali Netflixa jest wyjątkowo szeroka, ale tylko 10 tytułów jest najlepszych. Podpowiadamy, które z nich są popularne w tym tygodniu.

Netflix to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform VOD, która szczyci się wyjątkowo szeroką biblioteką filmów i seriali. To właśnie w jej ramach możemy obejrzeć takie hity jak "Dom z papieru" czy "Sex Education". Każdego dnia przedstawiciele serwisu aktualizują na bieżąco listę najpopularniejszych pozycji, spójrzmy więc, które z nich szczególnie warto zobaczyć dzisiaj.

10. The Good Doctor [serial]

twórca David Shore

Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

Twórca: David Shore

David Shore Obsada: Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole

Freddie Highmre, Antonia Thomas, Nicholas Gonzales, Chuku Modu, Beau Garret, Hill Harper, Richard Schiff, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Christina Chang, Paige Spara, Jasika Nicole Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Wzruszający

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

9. Bohemian Rhapsody [film]

reż. Dexter Fletcher, Bryan Singer

Nieśmiały wyrzutek zostaje gwiazdorem. Czyli film biograficzny o drodze sławy i osobistych zmaganiach lidera kultowego zespołu Queen — Freddiego Mercury'ego.

Reżyser: Dexter Fletcher, Bryan Singer

Dexter Fletcher, Bryan Singer Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Osobisty

Osobisty Kategoria wiekowa: 16+

8. Kate [film]

reż. Cedric Nicolas-Troyan

“Kate” to film akcji wyreżyserowany przez Cedrica Nicolasa-Troyana. Mężczyzna w swoim dorobku artystyczny ma tylko dwie produkcje: mało znany tytuł “Carrot vs. Ninja” z 2011 roku oraz “Łowca i Królowa Lodu” z 2016, który to spotkał się z większym entuzjazmem widzów. Scenariusz do “Kate” został napisany przez Umair Aleem. Fabuła opowiada o płatnej zabójczyni, której zostało zaledwie 24 godziny życia. Jej ostatnim celem jest odegranie się na wszystkich, którzy kiedykolwiek ją skrzywdzili. Na ekranie pojawiają się: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman oraz Miku Martineau

Reżyser: Cedric Nicolas-Troyan

Cedric Nicolas-Troyan Scenariusz: Umair Aleem

Umair Aleem Obsada: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman, Miku Martineau

Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman, Miku Martineau Gatunek: Akcja i przygoda

Akcja i przygoda Kategorie: Brutalny, Emocjonujący

Brutalny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

7. Schumacher [film]

reż. Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker, Michael Wech

Tytułowy Michael Schumacher to niemiecki kierowca wyścigowy w Formule 1, który startował w mistrzostwach świata w latach 1991-2006 oraz 2010-2012. Co ciekawe, aż siedem z nich wygrał, co pozwoliło osiągnąć mu tytuł jednego z najlepszych kierowców w historii. Poza tym statystycznie jest on drugim najlepszym kierowcą w ogóle, na dzień dzisiejszy wyprzedza go tylko Lewis Hamilton. Film jest dokumentem przedstawiającym między innymi archiwalne wywiady ekskluzywne.

Reżyseria: Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker, Michael Wech

Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker, Michael Wech Obsada: Michael Schumacher

Michael Schumacher Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kategorie: Inspirujący, Emocjonujący

Inspirujący, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

6. Dom z papieru [serial]

twórca Álex Pina

Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.

Twórca: Álex Pina

Álex Pina Obsada: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri

Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri Gatunek: Akcja, Thriller

Akcja, Thriller Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Rok produkcji: 2017-2021

2017-2021 Kategorie: Trzymający w napięciu, Emocjonujący

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

5. Squid Game [serial]

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Twórca: Hwang Dong-hyuk

Hwang Dong-hyuk Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

4. Nawet góry poruszę [film]

reż. Daniel Sandu

Podczas zimowej wędrówki w górach gubi się syn emerytowanego oficera służb specjalnych. Ojciec nie cofnie się przed niczym i zaryzykuje wszystko, aby go odnaleźć.

Reżyser: Daniel Sandu

Daniel Sandu Scenariusz: Daniel Sandu

Daniel Sandu Gatunek: Dramat, Thriller

Dramat, Thriller Kategorie: Oszczędny w środkach, Trzymający w napięciu

Oszczędny w środkach, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

3. Północny bastion [film]

reż. Cedric Jimenez

Trzech marsylskich gliniarzy ma szansę rozpracować dużą siatkę narkotykową. Gdy jednak ich kluczowy informator formułuje poważne żądania, sytuacja się komplikuje.

Reżyser: Cedric Jimenez

Cedric Jimenez Scenariusz: Cedric Jimenez, Audrey Diwan

Cedric Jimenez, Audrey Diwan Obsada: Gilles Lallouche, Karim Leklou, Francois Civil, Adele Exarchopoulos, Kenza Fortas, Cyril Lecomte, Michael Abiteboul

Gilles Lallouche, Karim Leklou, Francois Civil, Adele Exarchopoulos, Kenza Fortas, Cyril Lecomte, Michael Abiteboul Gatunek: Thriller, Dramat

Thriller, Dramat Kategorie: Mocny

Mocny Kategoria wiekowa: 16+

2. Lucyfer [serial]

twórca Tom Kapinos

"Lucyfer" to serial produkcji Warner Bros. Television. łączący wątki kryminalne z elementami fantasy. Scenariusz został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule pióra Neila Gaimana i Sama Kietha, wydawanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" Zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezony. Wszystko się zmieniło od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się łącznie z sześciu sezonów. Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Twórca: Tom Kapinos

Tom Kapinos Obsada: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert

Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Scarlett Estevez, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Tom Welling, Jeremiah W. Birkett, Pej Vahdat, Michael Gladis, Dennis Haysbert Gatunek: Kryminalny

Kryminalny Kategorie: Prześmiewczy, Emocjonujący

Prześmiewczy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

1. Sex Education [serial]

twórczyni Laurie Nunn

“Sex education” w reżyserii debiutującej Laurie Nunn to absolutny hit ostatnich lat. Fabuła opowiada o Otisie, nastolatku, który chociaż sam jest prawiczkiem, to o seksie wie naprawdę dużo. Dzieje się to za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Chłopak nie chce jednak trzymać wiedzy tylko dla siebie, więc wspólnie z Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. W rolach głównych: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa oraz Emma Mackey.

Twórcy: Laurie Nunn

Laurie Nunn Obsada: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff

Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kategorie: Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy

Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 16+

