Sprawdź, co ogląda się najlepiej w tym tygodniu na Netflixie [27.09-3.10]

Biblioteka filmów i seriali Netflixa jest wyjątkowo szeroka, ale tylko 10 tytułów jest najlepszych. Podpowiadamy, które z nich są popularne w tym tygodniu.

Netflix to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform VOD, która szczyci się wyjątkowo szeroką biblioteką filmów i seriali. To właśnie w jej ramach możemy obejrzeć takie hity jak "Dom z papieru" czy "Sex Education". Każdego dnia przedstawiciele serwisu aktualizują na bieżąco listę najpopularniejszych pozycji, spójrzmy więc które z nich szczególnie warto zobaczyć dzisiaj.

10. Szajka [serial]

twórcy: Hamid Hlioua, Julien Leclercq

Aby ochronić rodzinę przed baronem narkotykowym, złodziej Mehdi i jego gang rzezimieszków zaczynają brutalną wojnę na śmierć i życie.

Mocny Kategoria wiekowa: 16+

9. The Good Doctor [serial]

twórca David Shore

Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.

Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

8. Dom z papieru [serial]

twórca Álex Pina

Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.

Trzymający w napięciu, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

7. Lucyfer [serial]

twórca Tom Kapinos

"Lucyfer" to serial produkcji Warner Bros. Television. łączący wątki kryminalne z elementami fantasy. Scenariusz został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule pióra Neila Gaimana i Sama Kietha, wydawanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" Zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezony. Wszystko się zmieniło od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się łącznie z sześciu sezonów. Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Prześmiewczy, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

6. My little pony: nowe pokolenie

reż. Robert Cullen, José L. Ucha

"My Little Pony: Nowe pokolenie" to animacja familijna umieszczona w świecie kucyków Pony. Głównymi bohaterami są tutaj: Sunny Starcout, Kitch Trailblazer, Izzy Moonbow, Zipp Storm oraz Pipp Petals. Fabuła opowiada o ziemskim kucyku Sunny, który poznaje przyjacielskiego jednorożca Izzy. Razem podróżują i marzą, żeby połączyć ich podzielone światy.

Emocjonujący, Pogodny Kategoria wiekowa: 7+

5. Bad Boys for Life [film]

reż. Adil El Arbi, Bilall Fallah

Marcus, policjant z Miami, wybiera się na zasłużoną emeryturę. Jego plany krzyżuje bezwzględy kartel narkotykowy, który bierze na celownik jego partnera Mike'a.

Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

4. Nocna msza [miniserial]

reż Mike Flanagan

Kolej na nowy mini-serial Netflixa, którym jest "Nocna msza". Fabuła opowiada o charyzmatycznym młodym księdzu, który sprowadza do podupadłego miasta serię cudów i mrocznych tajemnic. Mężczyzna ma na celu rozbudzić ślepą wiarę wśród mieszkańców okolic.

Przerażający, Straszny, Oszczędny w środkach, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

3. Wtargnięcie [film]

reż. Adam Salky

Po mrożącym krew w żyłach napadzie na nowy, wymarzony dom szczęśliwej pary żona szuka odpowiedzi i odkrywa, że to dopiero początek koszmaru.

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

2. Sex Education [serial]

twórczyni Laurie Nunn

“Sex education” w reżyserii debiutującej Laurie Nunn to absolutny hit ostatnich lat. Fabuła opowiada o Otisie, nastolatku, który chociaż sam jest prawiczkiem, to o seksie wie naprawdę dużo. Dzieje się to za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Chłopak nie chce jednak trzymać wiedzy tylko dla siebie, więc wspólnie z Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. W rolach głównych: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa oraz Emma Mackey.

Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 16+

1. Squid Game [serial]

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

