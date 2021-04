Sprawdź, czy Twoje dane z FB nie wyciekły w przecieku

W ubiegłym tygodniu na forum hakerskim wypatrzono 533 miliony danych użytkowników Facebooka na sprzedaż. Czy są między nimi Twoje? Możesz to łatwo sprawdzić.

Facebook przyznał, że wyciek nastąpił, a doszło do niego poprzez wykorzystanie podatności, która została zlikwidowana w 2019 roku. Dlatego dane pochodzą z wcześniejszego okresu. Zawierają imiona, nazwiska, numery telefonów, daty urodzin oraz adresy e-mail użytkowników. O wycieku nikt by nie wiedział, gdyby nie specjalista od cyberprzestępstw, Alon Gal. Wykrył on bazę danych na jednym z hakerskich forów. Początkowo była ona wystawiona na sprzedaż, jednak potem została udostępniona za darmo, aby każdy chętny mógł dowiedzieć się, jak wygląda przechowywanie przez FB danych od strony technicznej.

Zazwyczaj firmy informują o wycieku danych i obiecują wzmocnienie zabezpieczeń, aby historia się nie powtórzyła. A jeśli tego nie robią, dowiadujemy się o fakcie od osób prywatnych, jak Alon Gal. Innym specjalista od bezpieczeństwa, Troy Hunt, prowadzi witrynę HaveIBeenPwned. Po wycieku danych z Facebooka dodał do niej opcję sprawdzania nie tylko adresów mailowych, ale również i numerów telefonów. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoje dane nie wyciekły z Facebooka, przejdź na nią i wpisz w okienku swój numer telefonu powiązany z kontem FB, a następnie kliknij przycisk pwned?

Co w sytuacji, jeśli numer wyciekł? Tu zalecana jest zmiana hasła oraz wybór logowania z uwierzytelnianiem dwuetapowym. Cała reszta pozostaje w rękach Facebooka.

Źródło: Neowin