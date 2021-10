Sprawdź, czy Twóje hasła na iPhone są zagrożone!

Hasła często są potencjalnie słabym punktem Twojego bezpieczeństwa. Teraz jest dobry czas na szybki, pięciominutowy audyt haseł.

Wszyscy wiemy, że słabe czy zagrożone hasła to szybka droga do wszelkiego rodzaju kłopotów w sieci. Na szczęście system iOS umożliwia dość łatwe przeprowadzenie szybkiego audytu wszystkich haseł, których używamy. Dzięki temu możesz je zmienić, zanim dojdzie dopoważnych problemów. Zajmie Ci to mniej niż pięć minut!

Jak sprawdzić, czy Twoje hasła są zagrożone?

Wejdź do Ustawień, a następnie kliknij Hasła. Jeśli Twoje hasła są zagrożone lub jeśli używasz tych samych haseł na różnych stronach, zobaczysz wpis Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Kliknij w to, aby zobaczyć strony, które mają problemy z hasłami. Teraz wiesz, gdzie najlepiej zmienić hasło lub z których stron warto się wylogować. Proste!

Uwaga: Ta sama sztuczka będzie działać dla iPada. Na Macu uruchom Safari, kliknij Preferencje. Następnie przejdź do zakładki Hasła - jeśli są jakieś zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zobaczysz powiadomienie na dole okna.

Źródło: zdnet.com