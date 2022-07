Sprawdź, gdzie kupić MacBooka Pro! Najlepsze oferty na profesjonalne laptopy Apple [11.07.2022]

To świetny czas, aby kupić nowego MacBooka Pro. Mamy naprawdę duży wybór, a autorskie procesory od Apple sprawiają, że nawet najmniejszy laptop firmy potrafi naprawdę wiele. Sprawdzamy, gdzie znajdziemy najlepsze oferty na MacBooki Pro!

Czy warto kupić MacBooka Pro? Zdecydowanie tak. Te laptopy cechują wydajna bateria i szybki i nowoczesny procesor. Mamy też wśród nich spory wybór - znajdziemy i mniejsze, bardziej przenośne maszyny do lżejszej pracy, i duże laptopy którym nie straszne nawet największe projekty.

Jednak wydajność to nie jedyna domena, w której błyszczą MacBooki. Wyglądają bardzo elegancko i do tego świetnie współpracują z innymi urządzeniami Apple. Do pracy, nauki, prywatnego użytkowania - to idealna opcja. Jednak nie jest to sprzęt z niższej półki cenowej, więc przed zakupem warto sprawdzić, jakie zniżki oferują sklepy.

MacBook Pro 13" M2

MacBook Pro 13" M2 to nowy nabytek w stajni MacBooków - został zaprezentowany na WWDC 2022. W znanej obudowie dostajemy najnowszy procesor od Apple, który potrafi naprawdę sporo. MSRP tego komputera wynosi 7499 zł i - jako że premiera odbyła się względnie niedawno - może być ciężko znaleźć go na przecenie. Oto najtańsze warianty MacBooka Pro z czipem M2 w sklepach:

Apple.com

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

Media Expert

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

Media Markt

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

OleOle

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

RTV Euro AGD

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

Komputronik

Cena: 7499 zł. Sprawdź!

MacBook Pro 14"

MacBook Pro 14" to świetny kompromis pomiędzy wydajnością a mobilnością. W tej mniejszej formie możemy dostać nawet najwydajniejszy dostępny czip od Apple, który pozwoli nam edytować najbardziej wymagające wideo czy kompilować skomplikowane programy w mgnieniu oka. Ile w takim razie przyjdzie nam zapłacić za najtańszy dostępny wariant tego komputera?

Apple.com

Cena: 11399 zł. Sprawdź!

Media Expert

Cena: 10799 zł. Sprawdź!

Media Markt

Cena: 10879 zł. Sprawdź!

OleOle

Cena: 10799 zł. Sprawdź!

RTV Euro AGD

Cena: 10799 zł. Sprawdź!

Komputronik

Cena: 10899 zł. Sprawdź!

MacBook Pro 16"

MacBook Pro 16" to narzędzie dla osób nie znoszących kompromisów. Dostajemy tutaj duży, piękny ekran, a do tego niesamowite podzespoły, które nie zawiodą nas w żadnej sytuacji. To prawdziwa maszyna do pracy, dzięki której każdy projekt skończymy na czas. Sprawdzamy, ile musimy zapłacić za najtańszą konfigurację tej bestii.

Apple.com

Cena: 14399 zł. Sprawdź!

Media Expert

Cena: 12799 zł 12299 zł. Sprawdź!

Media Markt

Cena: 12799 zł. Sprawdź!

OleOle

Cena: 12799 zł. Sprawdź!

RTV Euro AGD

Cena: 12799 zł. Sprawdź!

Komputronik

Cena: 13599 zł. Sprawdź!