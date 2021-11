Sprawdź, gdzie kupić tegoroczne komputery MacBook Pro! [04.11.2021]

Już dziś do otwartej sprzedaży trafiły najnowsze komputery przenośne Apple: MacBook Pro. Sprawdzamy, w którym sklepach możecie dokonać zakupu!

Podczas wirtualnej prezentacji Apple Unleashed, amerykański producent zaprezentował najnowsze komputery przenośne MacBook Pro. Miało to miejsce w poniedziałek 18 października i tuż po zakończeniu prezentacji nowe produkty trafiły do przedsprzedaży.

Ta zakończyła się wczoraj, natomiast już dziś nowe MacBooki Pro trafiły do otwartej sprzedaży, a co za tym idzie do większej ilości sklepów. Postanowiliśmy więc sprawdzić jak wygląda ich dostępność i ewentualny czas oczekiwania w dniu rozpoczęcia sprzedaży.

Naszym pierwszym wyborem może być oficjalny Sklep Apple, w którym oczywiście znajdziemy najnowsze komputery MacBook Pro 14 i 16 cali. Tam niestety czeka nas spore rozczarowanie. Pierwszym z nich jest dość wysoka cena, ponieważ najtańszy wariant MacBooka Pro 14 kosztuje prawie 11 tysięcy złotych. Drugim będzie czas oczekiwania na dostawę urządzenia, który już teraz wynosi od 3 do 4 tygodni. Zamawiając komputer już teraz, otrzymamy go dopiero na przełomie listopada i grudnia. W przypadku zamówienia 16-calowego komputera ten okres wydłuża się nawet do grudnia.

Podobnie prezentuje się sytuacja w sklepie iSpot. Sklep nie podaje nam od razu ewentualnego terminu dostawy nowych komputerów. Możemy jednak zamówić większość z dostępnych modeli 14-calowych z procesorami M1 Pro i M1 Max oraz 16-calowych zarówno z chipem M1 Pro i M1 Max.

W sklepie MediaExpert chwilowo nie kupimy żadnego z tegorocznych MacBook'ów Pro.

W sklepach MediaMarkt ta oferta wygląda podobnie. Dostępne są jedynie pojedyncze modele, jednak zakupu dokonamy jedynie w wybranych sklepach stacjonarnych.

W sklepie internetowym Vobis także nie kupimy żadnego z tegorocznych komputerów przenośnych Apple.

Niestety takie same wieści czekają na nas także w sklepie NEONET. Chwilowo nie znajdziemy tam żadnego nowego MacBooka.

W przypadku zakupów w sklepie X-kom także musimy liczyć się z wydłużonym czasem dostawy każdego z dostępnych urządzeń. Sklep nie podaje od razu ewentualnego terminu dostawy, jednak możemy zakładać, że realizacja także może zająć nawet kilka tygodni. Możemy jednak złożyć zamówienie na większość modeli.

W ofercie sklepu RTV Euro AGD w chwili obecnej nie znajdziemy żadnego z tegorocznych komputerów przenośnych Apple.

