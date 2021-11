Sprawdź, gdzie kupić tegoroczne komputery MacBook Pro! [10.11.2021]

Już dziś do otwartej sprzedaży trafiły najnowsze komputery przenośne Apple: MacBook Pro. Sprawdzamy, w którym sklepach możecie dokonać zakupu!

Podczas wirtualnej prezentacji Apple Unleashed, amerykański producent zaprezentował najnowsze komputery przenośne MacBook Pro. Miało to miejsce w poniedziałek 18 października i tuż po zakończeniu prezentacji nowe produkty trafiły do przedsprzedaży.

Ta zakończyła się wczoraj, natomiast już dziś nowe MacBooki Pro trafiły do otwartej sprzedaży, a co za tym idzie do większej ilości sklepów. Postanowiliśmy więc sprawdzić jak wygląda ich dostępność i ewentualny czas oczekiwania w dniu rozpoczęcia sprzedaży.

Naszym pierwszym wyborem może być oficjalny Sklep Apple, w którym oczywiście znajdziemy najnowsze komputery MacBook Pro 14 i 16 cali. Tam niestety czeka nas spore rozczarowanie. Pierwszym z nich jest dość wysoka cena, ponieważ najtańszy wariant MacBooka Pro 14 kosztuje prawie 11 tysięcy złotych. Drugim będzie czas oczekiwania na dostawę urządzenia, który już teraz wynosi od 3 do 4 tygodni. Zamawiając komputer już teraz, otrzymamy go dopiero na początku grudnia. W przypadku zamówienia 16-calowego komputera ten okres wydłuża się nawet do drugiego tygodnia grudnia.

Podobnie prezentuje się sytuacja w sklepie iSpot. Sklep nie podaje nam od razu ewentualnego terminu dostawy nowych komputerów. Tego dowiemy się dopiero po potwierdzeniu naszego zamówienia

Możemy jednak zamówić większość z dostępnych modeli 14-calowych z procesorami M1 Pro i M1 Max oraz 16-calowych zarówno z chipem M1 Pro i M1 Max.

W sklepie MediaExpert chwilowo nie kupimy większości tegorocznych MacBook'ów Pro. Jedynym dostępnym jest 16-calowy model z procesorem M1 Pro.

W sklepach MediaMarkt nie kupimy obecnie żadnego z nowych MacBooków Pro.

W sklepie internetowym Vobis kupimy jedynie 14-calowy model z procesorem M1 Pro.

Niestety takie same wieści czekają na nas także w sklepie NEONET. Na większość wariantów tegorocznego MacBooka Pro musimy czekać około trzech tygodni. W ciągu siedmiu od złożenia zamówienia powinniśmy otrzymać jednak 14-calowy model z procesorem M1 Pro.

W przypadku zakupów w sklepie X-kom także musimy liczyć się z wydłużonym czasem dostawy każdego z dostępnych urządzeń. Sklep nie podaje od razu ewentualnego terminu dostawy, jednak możemy zakładać, że realizacja także może zająć nawet kilka tygodni. Możemy jednak złożyć zamówienie na większość modeli.

W ofercie sklepu RTV Euro AGD w chwili obecnej nie znajdziemy żadnego z tegorocznych komputerów przenośnych Apple.

W przypadku zamówień któregoś z bardziej zaawansowanych wariantów tegorocznych MacBooków możecie przygotować się na nawet dłuższe oczekiwanie. Niektóre zagraniczne sklepy informują swoich klientów o tym, że zamówione przez nich urządzenia zostaną dostarczone dopiero w styczniu 2022 roku! Możemy więc spodziewać się, trwające ponad dwa miesiące okresy dostawy będą utrzymywać się jeszcze przez dłuższy czas. Za taki stan rzeczy możemy obwiniać kryzys na rynku półprzewodników, który utrudnia optymalną pracę wielu producentom oraz fakt, jak popularnymi komputerami są nowe MacBooki Pro.

