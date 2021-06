Sprawdź, gdzie najtaniej kupić grę Scarlet Nexus na konsolach i PC

Premiera ciekawie zapowiadającej się gry jRPG - Scarlet Nexus, coraz bliżej. Sprawdź, gdzie możesz kupić ją w najlepszej cenie.

Scarlet Nexus to najnowsza produkcja Bandai Namco. Ten ciekawie zapowiadający się jRPG przeniesie nas do niebezpiecznego świata przyszłości, który przez twórców określany jest jako "Brain Punk". Gracze mogą wcielić się w jedną z dwóch postaci Yuito bądź Kasane, i wspólnie z towarzyszami przemierzać świat gry. Produkcja urzeka nie tylko oprawą wizualną (w stylu anime), ale również szybkim i efektownym systemem walki. Pozwala on nie tylko na wykonywanie potężnych kombinacji, ale również wykorzystywanie licznym elementów środowiskowych jak kosze na śmieci, lampy uliczne czy nawet samochody, a to dzięki zdolnością psionicznym, którymi mogą pochwalić się bohaterowie.

Z okazji zbliżającej się premiery gry, która nastąpi już 25 czerwca, przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych ofert na PC i konsole.

Scarlet Nexus na PC - najlepsze oferty przedpremierowe

Steam - 199 zł (wersja cyfrowa)

Muve.pl - 259,99 zł (Deluxe Edition, wersja cyfrowa)

3kropki.pl - 191,99 zł (wersja cyfrowa)

Scarlet Nexus w niskiej cenie na PlayStation (PS4, PS5) - najlepsze oferty

PS Store - 289 zł (wersja cyfrowa)

Allegro – 249 zł (wersja pudełkowa)

RTV Euro AGD – 249 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Morele – 245 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

3kropki.pl – 239 zł (wersja pudełkowa)

Tani Scarlet Nexus na Xbox (Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S) - najlepsze oferty

Microsoft Store – 289 zł (wersja cyfrowa)

3kropki.pl – 257 zł (wersja pudełkowa)

Morele – 255 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Konsoleigry.pl – 254,99 zł (wersja pudełkowa)

Scarlet Nexus - wersja demo

Jesli nie chcecie kupować przysłowiowego "kora w worku", to już teraz możecie pobrać wersję demo Scarlet Nexus, która pozwoli wam zaznajomić się z produkcją i wypróbować obydwie dostępne w grze postacie. Niestety, demo jest dostępne jedynie dla graczy kosnolowych.

