Sprawdź grudniowe nowości w CDA Premium!

W ofercie CDA Premium znajdziemy wiele ciekawych produkcji. Po wykupieniu abonamentu zyskujemy dostęp do hollywoodzkich hitów oraz świetnie przyjętych seriali. Platforma jednak stale powiększa swoją ofertę. Nie inaczej wygląda to w tym miesiącu. Co jeszcze będziemy mogli obejrzeć do końca roku? Sprawdźcie grudniowe nowości w ofercie CDA Premium!

Tabu (2017)

Widzowie na całym świecie pokochali ten wyprodukowany dla BBC One serial. I trudno się dziwi. Historia rozpoczyna się w Londynie w 1814 roku. Poszukiwacz przygód James Keziah Delaney wraca z Afryki, aby odbudować imperium żeglugowe swojego zmarłego ojca. Jednak zarówno rząd, jak i największy konkurent ojca bardzo chcą utrudnić to zadanie. Cała produkcja jest na najwyższym poziomie. Głębia tej mrocznej historii i bogactwo postaci, robi duże wrażenie. A Tom Hardy, grający głównego bohatera, jak zwykle fenomenalny!

Kłamstewko (2019)

Chińska rodzina odkrywa, że ich babcia ma przed sobą tylko kilka miesięcy życia. Postanawiają utrzymać tę wiedzę w tajemnicy przed seniorką. Aby cała rodzina mogła się spotkać z babcią przed odejściem, jej wnuczka organizuje zaimprowizowane wesele. Jest coraz ciekawiej. Film pokazuje różnice między kulturą chińską i amerykańską w sposobie przeżywania ciężkich chorób. Udało się tu zachować równowagę między humorem a patosem. Film zdobył nagrodę Złoty Glob oraz kilka innych uznanych wyróżnień, a do kilkudziesięciu był nominowany.

Post Mortem / Fotograf śmierci (2020)

Jeśli szukacie artystycznego horroru z historycznym tłem, to proszę bardzo. „Post Mortem” powinien Was zadowoli. Film bardzo dobrze odtwarza życie po I wojnie światowej na węgierskiej wsi dotkniętej „hiszpanką”. Fotograf, były żołnierz z czasów I wojny światowej, udaje się do małej wioski, aby uwiecznić na zdjęciach zmarłych członków rodziny z żywymi krewnymi. Okazuje się, że wioska jest w rękach nieprzyjaznych duchów.

Upiorne opowieści po zmroku (2019)

Rok 1968. Halloween. Nastolatki odwiedzają okoliczny, opuszczony dom, gdzie znajdują książkę ze strasznymi opowieściami. Wkrótce zapisane opowieści zaczynają się spełniać w świecie realnym. Film szybko „wchodzi” w fabułę i momentalnie robi się strasznie (choć nie bardzo). Propozycja z przymrużeniem oka, zdecydowanie dla młodszego widza, który dopiero odkrywa uroki horrorów.

Zawód gangster 4 (2019)

Thriller w dobrym brytyjskim stylu. I choć jest to już jego czwarta odsłona, można powiedzie, że koncepcja wciąż się broni. Jest akcja, mocna gangsterka, no i trochę zabawy. Po wyjściu z więzienia Pat Tate wraca do pracy w swoim klubie nocnym. Powodzi mu się dobrze, ale nie może przestać myśleć o człowieku, który kazał go zamknąć. Wkrótce wyrusza, by szukać zemsty.

Yakuza Princess (2021)

Azjatyckie kino akcji ma zdeklarowanych fanów na całym świecie. Ale nie tylko oni będą zadowoleni z „Yakuza Princess”. Akcja rozgrywa się w japońskiej społeczności w Sao Paulo w Brazylii (największej japońskiej diasporze na świecie). Akemi jest sierotą i odkrywa, że jest spadkobierczynią połowy syndykatu zbrodni Yakuzy. Dziewczyna musi rozpętać wojnę przeciwko drugiej połowie syndykatu, która chce jej śmierci. Jest ostro. Jest dużo akcji. Raczej nie będziecie się nudzi.

Uwięziona (2021)

Nastoletnia Lily jest więziona przez człowieka z urojeniami. Aby zmylić porywacza i uciec, dziewczyna udaje jego córkę. Pozory niech Was nie zmylą. Film ma swoją głębię i wartość. To trzymający w napięciu thriller psychologiczny z mocnym zakończeniem. Ciekawa historia, bardzo dobra reżyseria i świetna gra aktorów.

Utopia (2019)

Neurobiolog, Ethan Kocher, próbuje kontynuować pracę swojego ojca w zakresie badania wzorców aktywności mózgu. Kiedy jednak przeprowadza eksperyment na sobie, odkrywa, że jego mózg został podzielony na kilka odrębnych osobowości (jedna z nich jest niebezpieczna). Nie jest to jednak jedyne zmartwienie Ethana. Wkrótce dowiaduje się, że musi spróbować jak najszybciej odwrócić procedurę, zanim jego mózg zostanie całkowicie zniszczony. Film trzyma w napięciu przez cały czas i ma bardzo zaskakujące zakończenie.

Feng Bao / Góra śmierci (2021)

Film poruszający pod wieloma względami. W latach 60-tych budowano w Chinach linię kolejową Chengdu-Kunming. Jej powstanie opierało się wyłącznie na sile, woli i poświęceniu żołnierzy. Zginęło ich tysiące. Ten film powstał, aby oddać im hołd. Oprawa wizualna „Feng Bao” jest spektakularna. Film kręcony był w malowniczych miejscach, z pięknymi jaskiniami, górami, kanionami. „Feng Bao” powstał, aby zachwycać, wzruszać, pamiętać. Znakomite dzieło.

Syn (2021)

Matka, która w dzieciństwie uciekła z sekty, musi zmierzyć się z przeszłością. Członkowie sekty włamują się do jej domu i próbują porwać ośmioletniego syna Davida. Oboje uciekają. W między czasie chłopiec zapada na tajemniczą chorobę. I choć sam pomysł na fabułę nie jest specjalnie odkrywczy, „Syn” warty jest obejrzenia. To dobrze napisana historia i dobry, trzymający w napięciu thriller.

