Sprawdź, jak oglądać filmy w YouTube niedostępne w Twoim kraju!

Chcecie obejrzeć filmy, które YouTube blokuje w naszym kraju i nakłada ograniczenia geograficzne? Zobaczcie w jaki sposób możecie je obejść!

Wiele razy spotkaliście się pewnie z sytuacją, kiedy w wiadomości, którą czytaliście na zagranicznej stronie pojawiał się link do filmu w serwisie Youtube. Po kliknięciu w niego i przeniesieniu na stronę z materiałem okazało się, że nie możemy go obejrzeć, ponieważ jego dostępność jest ograniczona i akurat w Polsce został on zablokowany. Frustrujące uczucie, prawda?

Najczęściej brak dostępności danego filmu w naszym kraju jest spowodowany konkretnym wyborem kanału publikującego materiał, który decyduje o tym, że obejrzeć go będą mogli jedynie mieszkańcy określonych regionów lub krajów. Z reguły jest to spowodowane wymogami i ograniczeniami licencyjnymi. Czasami jednak portal Youtube może ograniczyć dostępność danych treści ze względu na lokalne prawa, obowiązujące w danym państwie.

Na szczęście istnieje kilka metod na poradzenie sobie z takim problemem i w tym artykule postaramy się je wam przedstawić.

Połączenie przez sieć VPN

Aby móc obejrzeć film, który np. dostępny jest jedynie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, musimy przekonać system Youtube, że sami znajdujemy się na terenie USA. Konieczna do tego będzie zmiana naszego adresu IP. W jaki sposób możemy tego dokonać? Pierwszym rozwiązaniem, które zyskuje na popularności wśród indywidualnych użytkowników jest wykorzystanie sieci VPN.

W jaki sposób możemy tego dokonać? Pierwszym krokiem jest oczywiście wybranie oferty, która naszym zdaniem jest najlepsza. Przeglądając strony poszczególnych dostawców, takich jak SurfShark, NordVPN, PrivateVPN, czy ExpressVPN możemy z łatwością porównać kwoty, jakie przyjdzie nam płacić za korzystanie z ich usług.

Oferta SurfShark

Warto pamiętać, że im dłuższy abonament wybieramy, tym mniejszą kwotę w skali miesiąca przyjdzie nam zapłacić. Z drugiej strony, przy dłuższych planach jesteśmy zmuszeni do zapłacenia za cały okres trwania naszego abonamentu z góry. Pamiętajmy też, że każdy z dostawców oferuje nam trzydziestodniowy okres zwrotu pieniędzy, więc będziemy mogli zrezygnować z usługi bez żadnych konsekwencji. Coraz większa ilość dostawców przyjmuje także płatności w kryptowalutach, więc osoby w nie inwestujące z pewnością będą zadowolone.

Po wybraniu odpowiedniego planu przechodzimy do utworzenia konta oraz wybrania metody płatności. Pamiętajmy, że kwota, którą przyjdzie nam ostatecznie zapłacić może nieco różnić się od tej widocznej na ekranie z ofertą. Jest to celowy zabieg operatorów, którzy często nie uwzględniają w niej podatku.

Po zatwierdzeniu płatności możemy zalogować się na konto w serwisie oraz pobrać aplikację. Pamiętajmy o wyborze wersji dopasowanej do naszego urządzenia oraz systemu operacyjnego. Po pobraniu aplikacji logujemy się na podane podczas rejestracji dane i wybieramy dowolny z dostępnych w aplikacji serwerów na całym świecie. Oczywiście, wygląd i nazwy funkcji w programach poszczególnych dostawców mogą się różnić, jednak schemat działania każdego z nich jest taki sam: logujemy się na konto > wybieramy interesujący nas serwer > łączymy się z nim.

Aplikacja SurfShark

Jeżeli wybraliśmy odpowiedni serwer, dany film powinien być dla nas dostępny po odświeżeniu strony. Jeżeli tak się nie stało, może oznaczać to, że materiał jest niedostępny także w wybranym przez nas kraju. Wtedy stosujemy metodę prób i błędów i łączymy się z serwerami w innych państwach do momentu, w którym film w Youtube stanie się dla nas dostępny.

Połączenie przez serwer proxy

Drugą z metod zmiany naszego adresu IP jest połączenie się z serwerem proxy. Jest ona jednak nieco mniej bezpieczna od stosowania sieci VPN, ponieważ w tym przypadku informacje o połączeniu i naszej lokalizacji nie są szyfrowane.

Ogólna zasada działania proxy, czyli serwera pośredniczącego, jest jednak podobna. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia jesteśmy w stanie przekonać Youtube, że próbujemy obejrzeć daną treść z innego miejsca, niż to, w którym obecnie się znajdujemy.

Jeżeli chcecie korzystać z tego rozwiązania, istnieją portale, takie jak na przykład hide.me, które umożliwiają nam połączenie z serwerem, lub pobranie nakładki pasującej do używanej przez nas przeglądarki.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, korzystanie z proxy oferuje nam pewną dozę anonimowości, jednak dużo łatwiej jest prześledzić połączenie nawiązane tą metodą, niż ma to miejsce przy okazji korzystania z sieci VPN. Pierwsza ze wspomnianych metod jest po prostu bezpieczniejsza i gwarantuje nam anonimowość, więc jeżeli macie możliwość wyboru pomiędzy jedną z nich, zdecydowanie warto rozważyć wykupienie dostępu do sieci VPN.

Pobranie filmu na urządzenie

Jeżeli nie mamy możliwości zaszyfrowania naszego połączenia i oszukania Youtube, filmy pozostaną dla nas niedostępne. Co zrobić wtedy? Możemy próbować pobrać dany film bezpośrednio na nasze urządzenie i dopiero wtedy go obejrzeć.

Oferta YouTube Premium

Możemy tego dokonać na kilka różnych sposobów. Pierwszy z nich jest jednym z najbardziej oczywistym i tylko trochę nachalnie reklamowanym przez Google. Jest to oczywiście subskrypcja YouTube Premium. W naszym kraju opłata za korzystanie z niej to 23,99 złotych miesięcznie. W tej cenie otrzymamy możliwość pobrania filmów znajdujących się na stronie. Subskrypcja ma także inne zalety, jak choćby YouTube Music Premium, brak reklam oraz możliwość odtwarzania muzyki w tle, kiedy korzystamy z aplikacji na urządzeniach mobilnych. Serwis umożliwia nam także wybór jakości pobieranego materiału.

Jest w tym jednak pewien haczyk, a nawet dwa. Filmy pobierane są na nasze urządzenie tylko na 30 dni. Możemy przedłużyć ten okres, jeżeli w tym czasie ponownie zalogujemy się w naszym kraju, lub regionie. Pobieranie filmów za pośrednictwem Youtube Premium jest także możliwe jedynie na urządzenia mobilne.

Czy mogę pobrać film nie korzystając z subskrypcji YouTube Premium? Tak. Samo Google daje nam taką możliwość, jednak, jakżeby inaczej, także i tutaj napotkamy pewne problemy.

Zacznijmy jednak od początku. Program, o którym mówimy to YouTube Go. Jest to narzędzie stworzone przez Google, które ma ułatwić korzystanie z serwisu użytkownikom z państw ze słabym połączeniem internetowym. Pozwala ono na bezpłatne pobranie filmów na nasze urządzenie. Niestety, w większości europejskich krajów (w tym także w Polsce) jest ono niedostępne.

YouTube Go nie pobierzemy ze Sklepu Play

Istnieją oczywiście metody na poradzenie sobie z taką sytuacją. Możemy pobrać aplikację w formie pliku .apk poza Sklepem Play. Jedną ze stron, która nam to umożliwi jest apkpure.com. Musimy także pamiętać, aby na naszym urządzeniu umożliwić instalację programów pobranych przez przeglądarkę. W większości smartfonów ta opcja jest domyślnie zablokowana.

Po udanej instalacji programu i udzieleniu mu niezbędnych zgód, możemy już zacząć pobieranie interesujących nas filmów. Przed pobraniem aplikacja umożliwia nam także wybór jakości, w jakiej treść zostanie pobrana. Także i tutaj napotkamy jednak pewne trudności, ponieważ właściciele niektórych kanałów nie pozwalają na pobieranie filmów z ich stron.

Opcje pobierania w YouTube Go

A co jeżeli chcemy pobrać filmy z Youtube i zapisać je na komputerze? Wtedy możemy skorzystać z jednej ze stron lub programów stworzonych specjalnie w tym celu. Istnieje wiele darmowych aplikacji, które możemy zainstalować na komputerze i za ich pośrednictwem cieszyć się filmami, które w innych okolicznościach byłyby niedostępne. Jakie to aplikacje? Dowiesz się z tego tekstu.