Sprawdź, jak prezentuje się najnowszy Xiaomi Watch S1 Pro! To jeden z najelegantszych smartwatchy na rynku

Popularna marka udostępniła oficjalny materiał wideo, promujący ich nowy produkt. Zegarek wygląda na nim naprawdę świetnie.

Xiaomi Watch S1 Pro zadebiutował na rynku wraz z najnowszymi flagowcami producenta. Wydarzenie, podczas którego zaprezentowane zostały urządzenia, promowane było hasłem: "Twoje dzieło sztuki". Być może jest w tym więcej niż odrobina przesady, ale trzeba przyznać, że zarówno Watch S1 Pro, jak i Xiaomi 13 prezentują się naprawdę dobrze.

Smartwatch został wyposażony w spory ekran AMOLED o przekątnej 1.47-cala. Wyświetlacz w podobnym rozmiarze posiada także Galaxy Watch 5, ale tyczy się to jedynie wersji Pro oraz wariantu 44 mm - oba te modele otrzymały ekran o przekątnej 1.36-cala. Xiaomi Watch S1 Pro jest więc wyraźnie większy od swoich konkurentów. Dla wielu użytkowników zaletą będzie również design urządzenia, które swoją konstrukcją nawiązuje do klasycznych zegarków. Smartwatch dostępny jest w dwóch kolorach (czarnym oraz srebrnym) i żadnemu z nich nie brakuje elegancji.

Zobacz również:

Xiaomi Watch S1 Pro ma jeszcze jednego asa w rękawie, który może sprawić, że stanie się on zdecydowanie bardziej atrakcyjnym wyborem niż zegarki z serii Galaxy Watch. Mowa o baterii, która ma pozwalać nawet na 14 dni pracy po zaledwie jednym ładowaniu. Jest to wynik, do którego nie zbliża się żaden smartwatch Samsunga. Model Galaxy Watch 5 Pro pozwala na średnio 3 dni pracy na pojedynczym cyklu. Nawet jeśli po wyłączeniu poszczególnych opcji uda się wydłużyć ten wynik, to nie ma możliwości aby zegarek zbliżył się do wyniku swojego konkurenta.

Model Watch S1 Pro jest już dostępny w sprzedaży, a jego cena wynosi 1499 zł.

Xiaomi Watch S1 Pro

Cena: 1499 zł / Link

Zegarek Xiaomi jest więc nieco droższy niż Galaxy Watch 5 w rozmiarze 44 mm, ale za to wyraźnie tańszy niż Galaxy Watch 5 Pro.