Sprawdź kiedy ZTE Axon 30 trafi do Polski. Warto czekać?

Najnowszy smartfon ZTE z aparatem pod wyświetlaczem już niedługo trafi do sprzedaży w Polsce. Cena pozytywnie zaskakuje.

W zasadzie zdążyliśmy już przywyknąć, że na smartfony pochodzące z Chin musimy na ogół trochę poczekać. Wiele z nich najpierw pojawia się w Państwie Środka, a dopiero później producenci wypuszczają je na inne rynki na całym świecie. Nie inaczej wygląda sytuacja z najnowszym ZTE Axon 30.

Klienci w Chinach mogą zakupić to urządzenie już od końca lipca. My na to urządzenie musimy jeszcze trochę poczekać, jednak niezbyt długo. ZTE Axon 30 będziemy mogli zakupić już 9 września. Wtedy pojawi się na większości europejskich rynków, w tym także w Polsce. Sugerowana cena detaliczna najsłabszego wariantu wyniesie 499 euro, czyli około 2200 złotych. Pamiętajcie, że jest to tylko przeliczenie. Ostateczne cena urządzenia w polskich sklepach może być inna.

Zobacz również:

Czym ZTE Axon 30 będzie zachęcał nas do zakupu? Podobnie jak w przypadku Samsunga Galaxy Z Fold3, otrzyma on 16 MP przedni aparat umieszczony pod wyświetlaczem. Jest to już druga generacja tego typu aparatu w smartfonach ZTE. Chińska firma zadbała o jego bardzo dokładne ukrycie. Na pleckach znajdziemy natomiast główny aparat 64 MP z technologią Quad Pixel oraz trzy dodatkowe: 8 MP ultraszerokokątny, 5 MP makro oraz 2 MP głębi.

Smartfon otrzyma także wyświetlacz OLED o przekątnej 6,9 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz rozdzielczości FullHD+ (2400 x 1080 pikseli). Za wydajną pracę urządzenia odpowiadał będzie procesor Qualcomm Snapdragon 870, wspierany przez 8/12 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzyma także do dyspozycji 128 lub 256 GB pamięci masowej. Telefon będzie pracował pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką MyOS 11. ZTE Axon 30 będzie posiadał także baterię o pojemności 4200 mAh z ładowaniem 55 W. Nie zabraknie także łączności Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC.

Telefon trafi do sprzedaży już 9 września. Za wariant z 8 GB pamięci RAM i 128 pamięci masowej przyjdzie nam zapłacić 499 euro, a za opcję 12/256 599 euro.

Zobacz także: Galaxy Z Fold3 zużyje 25% baterii mniej! Zobacz jak.