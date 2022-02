Sprawdź, kiedy dokładnie będziesz mógł zagrać w Elden Ring

Do premiery Elden Ring pozostało już zaledwie kilka dni. Studio From Software ujawniło właśnie, kiedy dokładnie wystartują serwery.

Elden Ring czyli najnowsza "gra w umieranie" gra RPG akcji od From Software zadebiutuje już w najbliższy piątek - 25 lutego. Jeśli chcecie jak najlepiej przygotować się do premiery to musicie pamiętać o dwóch rzeczach - dacie startu tzw. pre-loadu i serwerów gry. Jeśli zamówiliście już gre w przedsprzedaży i jesteście właścicielami konsol Xbox, to już w tej chwili możecie pobierać pliki z grą. W przypadku posiadaczy PC i konsol PlayStation pre-load Elden Ring wystartuje na 48 godzin przed premierą gry, czyli już jutro.

Kiedy wystartują serwery Elden Ring?

Jak ujawnili właśnie przedstawiciele firm From Software i Bandai Namco. Serwery Elden Ring dla polskich gracz zostaną uruchomione już o północy 25 lutego. Co istotne, premiera gry odbędzie się równolegle na wszystkich platformach (PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC). Możemy zatem śmiało stwierdzić, że wiemy już niemal wszystko na temat Elden Ring, aby móc spokojnie przygotować się do premiery.

Data startu serwerów Elden Ring (fot. From Software)

W najnowszej produkcji From Software czeka na nas mnóstwo bossów, co najmniej trzy zakończenia, tryb kooperacji i wielki, pełen tajemnic otwarty świat. Przy okazji możecie też sprawdzić co wspólnego z grą ma Sasha Grey.

