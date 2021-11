Sprawdź, kto zostanie Największym fanem "Domu z papieru" i wygra sztabkę złota! Rozwiązanie konkursu Netflix już jutro!

We wrześniu Netflix ogłosił konkurs na Największego fana Domu z papieru. Podzielony został na kilka etapów. W ramach pierwszej części wszyscy chętni musieli rozwiązać krótki quiz wiedzy o serialu Dom z papieru oraz odpowiednio uwarunkować, dlaczego to właśnie oni zasługują na ten tytuł. Zainteresowanie wydarzeniem było duże, co przełożyło się na aż 23523 zgłoszeń. Kryteria były jednak bardzo surowe. Aby zakwalifikować się dalej trzeba było zdobyć minimum 85 procent punktów. Taki wyczyn udał się jedynie 1693 osobom.

Jury konkursu miało nie lada zadanie, ponieważ z tak dużej ilości zgłoszeń musiało wyłonić zaledwie setkę, która zakwalifikowała się do kolejnego etapu. W ramach niego wszyscy wybrani zostali zobligowania do przesłania materiału wideo, w którym mieli przekonać jurorów, że to właśnie oni są odpowiednimi osobami do dalszej kwalifikacji. Na tym etapie odbyła się kolejna selekcja, która wyłoniła 15 osób. Te osoby w październiku brały udział w przesłuchaniach przed komisją konkursową, które miały miejsce w Warszawie.

Po tym etapie pozostała już zaledwie szóstka uczestników. Ich finałowe zmagania o nagrodę, którą jest sztabka złota będziemy mogli obejrzeć już niebawem. Netflix zaplanował premierę materiału podsumowującego konkurs na 1 grudnia. Tutaj możecie obejrzeć jego zapowiedź:

Spośród dziesiątek tysięcy zgłoszeń z całego kraju, Profesor wybrał finałową szóstkę, która zmierzy się w ostatecznej rozgrywce – doświadczeniu o niespotykanej skali. Na śmiałków czekają wymagające wyzwania skonstruowane przez samego Profesora i wiele niespodzianek. Tych miłych i nie tylko...

Tak Netflix zaprasza nas do śledzenia zmagań szóstki finałowych uczestników. Premiera filmu prezentującego ich rywalizację będzie miała miejsce już jutro, dokładnie o godzinie 20. Film będziecie mogli obejrzeć pod tym linkiem.

