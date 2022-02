Sprawdź nowości HBO GO! Wśród nich horror "Wcielenie"!

Szukacie ciekawego filmu i serialu do obejrzenia w tym tygodniu? Sprawdźcie nowości platformy HBO GO!

Najbliższe siedem dni będzie dość spokojnym okresem dla abonentów HBO GO. Wygląda na to, że stacja przygotowuje się coraz mocniej do debiutu platformy HBO Max w Polsce, co ma nastąpić już na 8 marca. Warto jednak odnotować premierę horroru "Wcielenie" w reżyserii Jamesa Wana (seria "Szybcy i Wściekli") oraz debiut trzeciego sezonu "Genialnej przyjaciółki".

"Wcielenie"

Dwadzieścia siedem lat po brutalnym incydencie w Simion Research Hospital, maltretowana przed laty Madison budzi się w szpitalu w dzisiejszym Seattle. Jednak wraz z paraliżującymi wizjami morderstw, które stają na jej drodze do normalnego życia, coraz bardziej wyłania się niejasna przeszłość kobiety, dezorientując zarówno ją, jak i miejscowych detektywów. Czy te wyraźnie widziane brutalne zabójstwa są wytworem niespokojnej wyobraźni Madison? Czy są wizją realnych zdarzeń. Tak czy inaczej, ktoś, a jeszcze lepiej coś, łączy jej przeszłość z teraźniejszością, domagając się zamknięcia tej sprawy.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Chiny, Rumunia

: Stany Zjednoczone, Chiny, Rumunia Reżyseria : James Wan

: James Wan Scenariusz : Akela Cooper

: Akela Cooper Gatunek : horror

: horror Obsada : Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jean Louisa Kelly, Susanna Thompson, Jake Abel, Jacqueline McKenzie

: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jean Louisa Kelly, Susanna Thompson, Jake Abel, Jacqueline McKenzie Data premiery: 13 lutego

"Legalna blondynka"

Elle Woods jest taka, jaką chciałaby być każda amerykańska studentka w college'u. Elle jest przewodniczącą bractwa, dziewczyną Hawaiian Tropic, chodzi z przystojnym Warnerem i marzy o tym, że ich związek zostanie wkrótce zalegalizowany. Na dodatek piękna panna Woods jest naturalną blondynką, Miss Lipca studenckiej gazety.... Ale na idealnym obrazku pojawia się rysa. Warner wybiera się na studia prawnicze do Harvardu, a jego błękitnokrwiści krewni nie chcą zaakceptować Elle... Nawet sam Warner uważa, że nie są dobrą para, gdyż jego dziewczyna jest zbyt "typową blondynką". Zrywa więc z nią, wyjeżdża na studia i odnawia znajomość z byłą dziewczyną.... Elle przekonana, że ona i Warner są sobie przeznaczeni postanawia dostać się do Harvardu i odzyskać ukochanego.

Kraj produkcji : Stany Zjednczone

: Stany Zjednczone Reżyseria : Robert Luketic

: Robert Luketic Scenariusz : Kristen Smith, Karen McCullah

: Kristen Smith, Karen McCullah Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber, Jennifer Coolidge, Holland Taylor

: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber, Jennifer Coolidge, Holland Taylor Data premiery: 13 lutego

Wszystkie nowości platformy HBO GO w tym tygodniu:

poniedziałek (7 lutego)

Genialna przyjaciółka [odc. 1-2, sezon 3]

Billions [odc. 3, sezon 6]

Ktoś, gdzieś [odc. 4]

Euforia [odc. 5, sezon 2]

I tak po prostu... za kulisami

Prawi Gemstonowie [odc. 6, sezon 2]

Pazury [odc. 10, sezon 4]

Moja cudowna Wanda

wtorek (8 lutego)

Pozłacany wiek [odc. 3]

środa (9 lutego)

Wokół Słońca

czwartek (10 lutego)

Wychowane przez wilki [odc. 3, sezon 2]

Walentynkowa połówka

piątek (11 lutego)

Obietnica

Nocny lekarz

Na planie [odc. 6, sezon 19]

sobota (12 lutego)

Ziemia swoich synów

Miłość po sąsiedzku

niedziela (13 lutego)

Legalna blondynka

Legalna blondynka 2

Okupacja

Wcielenie

