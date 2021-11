Sprawdź nowości HBO GO na ten tydzień! Wśród nich "Mission:Impossible"!

W tym tygodniu na platformie HBO GO pojawi się wiele ciekawych propozycji, szczególnie dla fanów kina sensacyjnego.

Z nowości w ofercie platformy HBO GO z pewnością zadowoleni będą fani Tome Cruise'a, a w szczególności agenta Ethana Hunta. W najbliższy piątek pojawi się bowiem pięć części Mission: Impossible. Fani widowiskowych efektów specjalnych także mają na co czekać, ponieważ już niedługo będą mogli obejrzeć widowisko Godzilla vs. Kong. Zapoznajcie się z pełną listą poniżej!

Mission: Impossible - Rogue Nation

Po zamknięciu przez CIA ich elitarnej jednostki, agent Ethan Hunt i jego zespół muszą wyjść zwycięsko z wyścigu z czasem i powstrzymać Syndykat - śmiertelnie niebezpieczną organizację byłych agentów, którzy zdradzili swoich dawnych mocodawców. By zapobiec globalnemu zagrożeniu, Ethan musi połączyć siły z nieuchwytną agentką, której lojalność nie jest oczywista i przeprowadzić najbardziej brawurową misję w swojej dotychczasowej karierze.

Kraj produkcji: Stany Zjednoczone, Chiny, Hongkong

Reżyseria: Christopher McQuarrie

Scenariusz: Christopher McQuarrie

Gatunek: akcja, sensacyjny

Obsada: Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Ving Rhymes, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Sean Harris, Simon McBurney, Jinchu Zhang

Data premiery: 2 grudnia

Godzilla vs. Kong

"Godzilla vs. Kong" ukazuje pojedynek dwóch legendarnych przeciwników w spektakularnej batalii, której stawką są następne stulecia zagrożonego świata. Kong i jego obrońcy podejmują niebezpieczną wyprawę w celu odnalezienia prawdziwego domu kolosa. Towarzyszy im Jia, młoda sierota, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i silna zażyłość. Niespodziewanie na drodze ekspedycji staje wściekła Godzilla, siejąc zniszczenie po całym globie. Monumentalne starcie tych dwóch tytanów, zaaranżowane przez pozostające w ukryciu siły, jest zaledwie początkiem tajemnicy, której rozwiązanie leży głęboko w jądrze Ziemi

Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Reżyseria: Adam Wingard

Scenariusz: Eric Pearson, Max Borenstein

Gatunek: akcja, sci-fi

Obsada: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Kaylee Hottle, Lance Reddick, Julian Dennison

Data premiery: 3 grudnia

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu

Dwie dekady po premierze pierwszego filmu o Harrym Potterze - Harry Potter i Kamień Filozoficzny - najwięksi fani sagi o młodym czarodzieju stają do walki, w której będą sprawdzać swoją wiedzę o świecie czarodziejów. Teleturniej prowadzony jest przez znaną brytyjską aktorkę: Helen Mirren. W trakcie programu będziemy mogli ujrzeć także aktorów grających w filmach o Harrym Potterze oraz gości specjalnych. Kolejne odcinki teleturnieju publikowane będą w poniedziałki.

Prowadząca: Helen Mirren

Data premiery: 29 listopada

Wszystkie nowości tygodnia na HBO GO:

poniedziałek (29.11)

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu [odc. 1, sezon 1]

Sukcesja [odc. 7, sezon 3]

Niepewne [odc. 6, sezon 5]

Pohamuj entuzjazm [odc. 6, sezon 11]

wtorek (30.11)

Plotkara [odc. 9, sezon 1]

Angela Black [odc. 6]

We're here [odc. 7, sezon 2]

środa (1.12)

Ricky Velez: Na tacy

Przynęta [odc. 1-4, sezon 1]

czwartek (2.12)

Mission: Impossible

Mission: Impossible 2

Mission: Impossible 3

Mission: Impossible - Ghost Protocol

Mission: Impossible - Rogue Nation

Plotkara [odc. 10, sezon 1]

piątek (3.12)

Mortal Kombat

Black & Missing [odc. 3-4, sezon 1]

Wampiry: Dziedzictwo [odc. 3, sezon 4]

Młody Sheldon [odc. 8, sezon 5]

Godzilla vs. Kong

Na planie [odc. 49, sezon 28]

sobota (4.12)

Nocka u Holly

Asia

Gomorra [odc. 5-6, sezon 4]

Dobre rady Johna Wilsona [odc. 2, sezon 2]

Music Box [odc.4]

Klopsiki i inne zjawiska pogodowe

niedziela (5.12)

Brzmienie ciszy

Krawiec

Przybysze [odc. 1-2, sezon 2]

Axios [odc. 20, sezon 4]

