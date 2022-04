Sprawdź produkt dnia w Media Markt! Codziennie jedno urządzenie taniej [07.04.2022]

Promocja na monitor w Media Markt – dziś monitor LG kupisz z dodatkowym rabatem 280 zł!

Każdego dnia sklep Media Markt w ramach akcji promocyjnej Produkt Dnia oferuje inny produkt w obniżonej cenie. Dziś z rabatem 280 zł można kupić Monitor LG 29WN600-W 29 UWFHD IPS 5ms. Promocja obowiązuje tylko dziś, 7 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, a ilość kodów jest ograniczona.

Jak skorzystać z rabatu na monitor?

Wejdź na stronę internetową sklepu Media Markt, a następnie wyszukaj monitor objęty promocją i dodaj go do koszyka. Aby obniżyć cenę urządzenia, w podsumowaniu, w polu na wpisanie kodu rabatowego, wklej kod: pd-0704 i kliknij „zastosuj”. Dokończ składanie zamówienia wybierając opcję dostawy oraz płatności.

Monitor LG 29WN600-W 29 UWFHD IPS 5ms – czy warto kupić to urządzenie?

Jak deklaruje producent, monitor UltraWide™ Full HD (2560 x 1080) 21:9 zapewnia o 33% więcej przestrzeni roboczej w porównaniu z monitorami Full HD. To sprawia, że monitor jest doskonałym narzędziem służącym do komfortowego udziału w webinariach z większą liczbą uczestników. Duży ekran pozwala też na wygodne przeglądanie materiałów bez konieczności przełączania okien. Dla lepszego przetwarzania kolorów i jasności monitor wyposażono w technologię HDR 10 (high dynamic range). Producent zapewnia, że szerszy kąt patrzenia to aż 99% pokrycia gamy kolorów sRGB.

Parametry urządzenia:

Ekran: 29" (2560 x 1080 (UltraWide Full HD), IPS)

Przeznaczenie: do biura, do domu

Czas reakcji [ms]: 5 (GTG)

Częstotliwość odświeżania [Hz]: 75

Kąt widzenia: 178 st. (poziomy)/178 st. (pionowy)

Podstawowe złącza: 1 x DisplayPort 1.2, 2x HDMI

Wbudowane głośniki: Tak

