Sprawdź produkt dnia w Media Markt! Codziennie wybrane urządzenie taniej [08.04.2022]

Każdego dnia sklep Media Markt w ramach akcji promocyjnej Produkt Dnia oferuje inny produkt w obniżonej cenie. Dziś z rabatem 40 zł można kupić Grill TEFAL GC722834 Optigrill+ XL Czarny. Promocja obowiązuje tylko dziś, 8 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, a ilość kodów jest ograniczona.

Jak skorzystać z rabatu na grill?

Wejdź na stronę internetową sklepu Media Markt, a następnie wyszukaj grill objęty promocją i dodaj go do koszyka. Aby obniżyć cenę urządzenia, w podsumowaniu, w polu na wpisanie kodu rabatowego, wklej kod: pd-0804 i kliknij „zastosuj”. Dokończ składanie zamówienia wybierając opcję dostawy oraz płatności.

Grill TEFAL GC722834 Optigrill+ XL Czarny – czy warto kupić to urządzenie?

Urządzenie wyposażono w inteligentną technologię Automatic Sensor Cooking, która wykrywa liczbę produktów umieszczonych na grillu i ich grubość, po czym automatycznie dostosowuje do nich temperaturę i czas grillowania. Producent zapewnia, że zarówno krwiste, jak i bardziej wysmażone potrawy będą dzięki temu doskonale przyrządzone. Co więcej, specjalny wskaźnik sygnalizuje poziom wysmażenia, emitując dźwięk na każdym etapie, by z łatwością nadzorować pracę urządzenia. Produkt oferuje aż 9 automatycznych programów na każdą okazję: do czerwonego mięsa, burgera, kurczaka, ryby, wieprzowiny, panini, kiełbasy, bekonu oraz owoców morza. Funkcja dedykowana mrożonkom pozwoli natomiast szybko przyrządzić nawet zamrożone potrawy. Dostępny jest także tryb manualny pozwalający na większą swobodę ustawień temperatury. Pojemna tacka i płyty nachylone pod kątem 7 stopni pomogą grillować potrawy w perfekcyjny sposób, a po zakończonym smażeniu ułatwią utrzymanie urządzenia w czystości.

Parametry urządzenia:

Rodzaj grilla: Zamykany

Moc [W]: 2000

Miejsce do grillowania: Płyta grzejna

Powłoka powierzchni do grillowania: Nieprzywierająca

Regulacja temperatury: TAK

