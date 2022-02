Sprawdź w co zagramy na Switchu w 2022 roku. Nintendo zapowiada nowości

Wczorajsza prezentacja Nintendo Direct przyniosła solidną porcję zapowiedzi zarówno nowych gier, jak i remasterów, portów oraz dodatków. Warto rzucić okiem w co będzie można zagrać na Switchu.

Zgodnie z przewidywaniami dostaniemy kontynuację serii jRPG w postaci Xenoblade Chronicles 3 (premiera we wrześniu). Nintendo zapowiedziało też grę piłkarską z postaciami ze świata Super Mario. Mario Strikers: Battle League zadebiutuje na Switchu 10 czerwca 2022.

Nintendo Switch Sports to odpowiednik Wii Sports, który trafi w ręce posiadaczy Switcha 29 kwietnia 2022. Doczekamy się również darmowej gry wyścigowej z postaciami Disneya. Tworzony przez Gameloft Disney Speedstorm zawita na konsolach latem tego roku. Listę nowości uzupełnia Fire Emblem Warriors: Three Hopes (premiera 24 czerwca 2022).

Posiadacze Switcha mogą liczyć na porty tak znanych tytułów jak No Man’s Sky (lato 2022), Star Wars: The Force Unleashed (20 kwietnia 2022) czy Portal (Portal: Companion Collection to Portal 1 i Portal 2, które trafią na rynek jeszcze w tym roku).

Poza tym szykuje się duży remaster w postaci Mario Kart 8 Deluxe. Do gry trafi 48 tras ze starych odsłon Mario Kart, oczywiście poddanych odświeżeniu. Z remasterów możemy też liczyć na Chrono Cross (7 kwietnia 2022).

Na Switcha już 5 kwietnia trafi MLB The Show 22, tworzona przez PlayStation seria gier o baseballu. Nintendo zdecydowało się też na remake gry RPG Front Mission 1st, która zadebiutuje na Switchu latem tego roku i doczeka się docelowo drugiej części. Posiadacze usługi Nintendo Switch Online mogą już teraz pobrać gry Earthbound i Earthbound Beginnings.