Sprawdź wydajność swojego komputera - zestawienie najlepszych Benchmarków

Jak sprawdzić wydajność komputera osobistego oraz jego podzespołów takich jak dyski SSD lub karty graficzne? Odpowiedź na to pytanie możemy uzyskać przy pomocy odpowiednich narzędzi. W tym celu przygotowaliśmy zestawienie jednych z najlepszych Benchmarków sprawdzających wydajność naszego komputera.

Dzięki odpowiednim narzędziom można w łatwy sposób sprawdzić jak szybko i stabilnie pracuje komputer. Dobrze jest taki test przeprowadzić po zakupie nowego systemu lub wymianie jego komponentów. Aby ułatwić ten proces, postanowiliśmy przedstawić jedne z najlepszych, niezbędnych narzędzi freeware do kompleksowego testowania komputera lub poszczególnych jego podzespołów, takich jak karta graficzna lub dysk SSD.

PC Mark 10: Kompletny benchmark dla komputerów PC i notebooków

PC Mark 10 jest oprogramowaniem przeznaczonym do testowania ogólnej wydajności systemu w celu uzyskania wyniku porównywalnego z innymi systemami po przeprowadzeniu testu.

Bezpłatna wersja PC Mark 10 Basic Edition przechodzi przez określoną sekwencję codziennych zadań, do których wykonania jest przeznaczony testowany komputer. Obejmują one wideokonferencje, surfowanie po sieci i granie w mniej skomplikowane gry. Obejmuje on również edycję fotograficzną i wideo.

Aby zmienić coś w testach, trzeba przejść na płatne wersje: Dla użytkowników prywatnych jest dostępna edycja zaawansowana, a dla profesjonalnych edycja profesjonalna. W obu wersjach dostępne są dodatkowe środowiska testowe, takie jak Creative (skupienie się na wymagających zadaniach multimedialnych) i Work-Test (rozbudowane arkusze kalkulacyjne), które umożliwiają przetestowanie tylko tych scenariuszy.

Do użytku domowego wystarczy wersja bezpłatna, ponieważ już teraz oferuje znaczący wynik testu, który jest bardzo przydatny do porównań między różnymi systemami. Pozwala to na natychmiastową ocenę, czy testowany komputer zapewnia wydajność, której możesz oczekiwać, biorąc pod uwagę wbudowane komponenty.

AS SSD Benchmark: Szeroko zakrojone testy nośników pamięci flash

Dzięki AS SSD Benchmark można sprawdzić wydajność transferu dysku SSD, a także dowiedzieć się, jak szybko pamięć flash działa w innych operacjach. Narzędzie nadaje się również do testowania pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych lub kart pamięci.

W teście syntetycznym, aplikacja określa losowe i sekwencyjne działanie funkcji odczytu i zapisu. Zależy to od tego, jak długo trwa czytanie lub pisanie jednego gigabajta. Test 4K określa wydajność z losowych segmentów 4K.

Ponadto, bardziej praktyczny test kompresji mierzy wydajność nośnika danych w funkcji ściśliwości. Na koniec tego testu otrzymujemy trzy wartości dla wydajności odczytu i zapisu oraz dla całkowitej wydajności.

W celu wykonania testu kopiowania należy kliknąć na "Menu Tool-Copy Benchmark" w narzędziu. Aplikacja tworzy trzy foldery testowe, każdy z jedną z następujących zawartości: dwa duże pliki, wiele małych programów i wszystkie pliki niezbędne do gry. Następnie AS SSD symuluje proces kopiowania, w którym główny nacisk kładzie się na wydajność podczas jednoczesnego zapisu i odczytu. Po przeprowadzeniu testu program w sposób jasny i zrozumiały wymienia wyniki.

CrystalDiskMark: Proste narzędzie do testowania SSD i HDD

CrystalDiskMark to dość proste narzędzie do sprawdzania szybkości odczytu i zapisu nośników danych. W trzech rozwijanych menu można ustawić liczbę oraz rozmiar przejść testowych, a następnie dysk, który ma być testowany. Klikając na "Wszystkie" rozpoczyna się procedurę testową, która zakończy się po kilku minutach. Następnie CrystalDiskMark wyświetli wyniki, z częstotliwością odczytu w lewej kolumnie i częstotliwością zapisu w prawej kolumnie. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nośnik pamięci powinien być całkowicie pusty podczas testu. Jeśli na dysku twardym znajdują się jeszcze dane, aplikacja zapisze tylko na pustym miejscu, a pliki zostaną zachowane. Test jest odpowiedni dla zainstalowanych na stałe dysków twardych, a także dla zewnętrznych dysków SSD, HDD, kart pamięci i pamięci USB.

3D Mark: Ocena wydajności grafiki

Kolejnym produktem jest 3D Mark, który skupia się na wydajności graficznej. Również w tym przypadku stosuje się różne testy, aby dokładniej zbadać wydajność systemu. Zwłaszcza GPU i CPU są tu mocno obciążone. Stosowane są imponujące efekty graficzne i obliczenia fizyki, które w razie potrzeby mogą zbadać wydajność grafiki w wysokich rozdzielczościach, takich jak przykładowo Ultra HD (3840 x 2160 pikseli). Nawet w wersji darmowej można wybrać jeden z kilku testów: Cloud Gate, Ice Storm, Sky Diver, Fire Strike i Timespy.

Ice Storm to podstawowy test, który pozwala na porównanie urządzeń z systemami Windows, Android i iOS na różnych platformach. Dlatego też jest on szczególnie odpowiedni dla smartfonów i tabletów i nie jest zbyt wymagający. Nieco bardziej wymagający jest test Cloud Gate, który idealnie sprawdza się w przypadku notebooków i komputerów domowych. Test Sky Diver najlepiej nadaje się do komputerów klasy średniej. Dla komputera wysokiej klasy zalecany jest Fire Strike, ponieważ jest stosunkowo wszechstronny i działa w trzech etapach. Timespy jest podobnie rozbudowanym testem, który również wykorzystuje nowy interfejs DirectX 12. Jednak wszystkie inne testy, takie jak Fire Strike Extreme, który jest odpowiedni dla komputerów do gier z kilkoma kartami graficznymi, są dostępne dopiero po aktualizacji kosztującej około 100 zł. Ogólnoświatowy ranking specjalnie dla testów 3D Mark można wygodnie przeglądać w przeglądarce. Pozwala on szybko i łatwo sklasyfikować wydajność testowanego komputera.

FRAPS: Określanie liczby klatek na sekundę w grach w czasie rzeczywistym

Podczas gdy 3D Mark przedstawia wydajność karty graficznej w formie abstrakcyjnych wyników, Fraps może być używany do testowania liczby FPS w konkretnych grach. Program podaje nie tylko średnią liczbę klatek na sekundę, ale także maksymalne i minimalne wartości zanotowane podczas gry. W tym celu należy najpierw zdefiniować przedział czasowy, w którym aplikacja powinna mierzyć FPS. Zazwyczaj proces pomiaru rozpoczyna się przy pomocy klawisza F11 podczas gry, a następnie się czeka aż upłynie czas. Aby móc porównać kilka kart graficznych, należy upewnić się, że ta sama scena jest zawsze widoczna podczas testu. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić możliwość porównania wyników.

Następnie otrzymany plik tekstowy, który jest zapisany w ścieżce instalacyjnej Fraps’a i w którym znajduje się m.in. średnia liczba FPS. Gdy wynosi ona minimum 30, to możemy uznać, że obraz jest płynny, jednakże jeśli jest to gra „first-person shooter”, to powinna ona wynosić minimum 60.

Przy okazji, Fraps oferuje również nagrywanie gier, na przykład, aby potem przesłać je do YouTube (jako tak zwany Let's Play).

Prime 95: Maksymalne obciążenie procesora

Aby przetestować nowy lub podkręcony procesor pod kątem stabilności, należy przez pewien okres czasu używać go w 100 procentach. Darmowe narzędzie Prime 95 zajmuje się wyłącznie obliczaniem liczb pierwszych, co robi wykorzystując całą moc obliczeniową procesora. To, co na pierwszy rzut oka brzmi raczej banalnie, nie jest pozbawione problemów: nawet wysokowydajne procesory mogą tu osiągnąć swoje granice.

Nie musimy instalować tego narzędzia, aby z niego skorzystać. Wystarczy rozpakować zawartość zip’a do folderu, a następnie uruchomić program. W okienku powitalnym "Welcome to GIMPS!" trzeba określić, czy chce się dołączyć do GIMPS. Jeśli chcemy jedynie przetestować stabilność procesora, należy wybrać opcję "Just Stress Testing". Aby rozpocząć testy całego procesora, polecamy wybrać opcje "Small FFTs". Po jej wybraniu program rozpocznie wykonywanie obliczeń, które powinny trwać co najmniej 30 minut, aby upewnić się, że procesor działa stabilnie.

Podczas testu, procesor może osiągać dość wysokie temperatury i w zależności od zastosowanego chłodzenia może nastąpić jego przegrzanie. Do monitorowania temperatury procesora, można wykorzystać bezpłatne narzędzie HWMonitor. Nasza rada: Przerwij test, gdy temperatura CPU osiągnie 90 stopni Celsjusza. Awaria systemu podczas testu jest oznaką przegrzania lub defektu sprzętowego.

Cinebench R20: Test renderowania przy użyciu procesora

Cinebench R20 oblicza foto-realistyczne sceny przy użyciu procesora w celu oceny jego możliwości. Aplikacja wykorzystuje różne algorytmy oraz stosuje efekty takie jak odbicia, shadery proceduralne, wygładzanie krawędzi i filtry powierzchniowe. Aplikacji nie trzeba instalować, wystarczy rozpakować archiwum zip, w które została ona zapakowana do wybranego przez nas folderu. Po uruchomieniu aplikacji, można wybrać testy wydajności jedno i wielo-rdzeniowej za pomocą "Advanced Benchmark". Podczas testu można zobaczyć, które obszary obrazu są przetwarzane przez każdy rdzeń - im więcej rdzeni ma procesor, tym więcej obszarów jest obliczanych jednocześnie. Aby rozpocząć test, należy kliknąć przycisk "Run". Poniżej, oprócz naszych wyników, znajdują się również inne wstępnie zapisane wyniki ze starszych procesorów, które mogą pomóc ocenić testowany sprzęt.

Geekbench: Wieloplatformowy test procesorów

Geekbench jest benchmarkiem mierzącym wydajność systemu. Dzięki temu, że jest wieloplatformowy, to jego wyniki można bez problemu problemu porównać z urządzeniami przenośnymi, komputerami z systemem Mac OS lub Linux. Benchmark ten umożliwia sprawdzenie wydajności jednowątkowej i wielowątkowej procesora. Aby aby sprawdzić jak nasz komputer sobie radzi w takim teście radzi, wystarczy jedynie wcisnąć przycisk "Run CPU Benchmark". Dodatkowo Geekbench oferuje również możliwość sprawdzenia wydajności obliczeniowej karty graficznej. Aby przeprowadzić taki test, należy wybrać interesujące nas API oraz kartę graficzną, którą chcemy przetestować. Następnie wystarczy wcisnąć przycisk "Run Compute Benchmark" i poczekać na jego zakończenie. Otrzymane wyniki, które zostaną wyświetlone w oknie przeglądarki, gdzie możemy je porównać z innymi.

